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вторник, 7 ноября
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В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о вспышке дизентерии в 24-й школе Старого Оскола

Специалисты взяли пробы воды и продуктов, но ничего не нашли. Вторая четверть в школе начнётся 8 ноября.

Во вторник, 7 ноября, в группе «Официальный Старый Оскол» появилась информация о том, что якобы шесть детей школы № 24 Старого Оскола госпитализированы в больницу с дизентерией. Аноним также сообщил, что в образовательное учреждение с проверкой приехали «Санэпидемстанция, Роспотребнадзор, прокуратура и другие ведомства». У одного из сотрудников столовой, по предварительным данным, якобы нашли бациллу.

В территориальном отделе регионального управления Роспотребнадзора в Старом Осколе «Фонарю» сообщили, что вечером 2 ноября в больницу действительно обратились пятеро учащихся школы № 24, у которых были подозрения на острые кишечные инфекции.

— Третьего числа было проведено расследование. Специалисты выезжали туда [школу № 24], отбирали воду, продукты. Обследованы пищеблок и вся школа. На сегодняшний день результаты воды и пищевых продуктов отрицательные, то есть ничего не выявлено. У четырёх детей подтверждён диагноз «дизентерия». Оставшиеся материал, который был отобран для лабораторных исследований, пока ещё в работе, — рассказала изданию начальник территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора в Старом Осколе Елена Катаева.

После проверки в школе провели генеральную уборку. 8 ноября здесь по расписанию начнутся занятия, так как у детей закончились каникулы.

Екатерина Лобановская

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#школа #Старый Оскол #Роспотребнадзор
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