«Ростелеком» запустил новую акцию «Год кино»*

«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Год кино». Компания дарит возможность смотреть лучшее кино и сериалы целый год при подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета». Новые абоненты получат в подарок пакет «Твоё кино». Это 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы разных жанров, стран и лет: «Русский роман», «Дом кино», TV1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Кинокомикс», «Синема» и другие.

Также клиенты получают доступ к ста лучшим сериалам планеты и четырём премиальным телеканалам от Amediateka Home of HBO. С помощью этой подписки абонент сможет в любое время посмотреть или пересмотреть самые обсуждаемые сериалы мира: «Игра престолов», «Молодой папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс» и другие.

Такой подарок сэкономит для семейного бюджета более 5 тысяч рублей в течение года.

— «Интерактивное ТВ» — это уникальная цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом только высокого качества. На ней любой зритель найдёт что-то интересное для себя лично и всегда будет в тренде. Здесь самые обсуждаемые сериалы доступны одновременно со всем миром, также в кратчайшие сроки на витрине появляются горячие кинопремьеры. Сейчас есть отличная возможность сделать себе новогодний подарок, который будет радовать целый год, — рассказывает вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Заявки на участие в акции «Год кино» принимаются до 31 января 2018 года. Стать участником можно тремя способами: оставить заявку на сайте www.rt.ru (в этом случае можно получить дополнительные web-подарки) , позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или обратиться в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».