Бывшему белгородскому имаму вынесли приговор за призывы к терроризму

Московский окружной военный суд на выезде приговорил бывшего белгородского имама Файзуллу Исмаилова к 8,5 годам тюрьмы. Его обвиняли в содействии терроризму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд установил, что имам Исмаилов неоднократно в своих проповедях призывал к джихаду и построению исламского халифата. Также он агитировал людей воевать на стороне Исламского государства. В декабре 2012 по январь 2013 года имам склонил одного мужчину к участию в террористической деятельности Северо-Кавказской экстремистской банды, и в в 2013 этот мужчина отправился в Сирию воевать на стороне ИГИЛ (организация запрещена в России — прим. «Ф».), но осознав, что Исмаилов его вынудил поехать обманом, мужчина решил вернуться в Россию.

Сам обвиняемый свою вину не признал, утверждая, что совершал мирные проведи и не пропагандировал войну.

— Физули (Файзулла) Исмаилов, уже осуждённый в мае 2016 года к трём годам колонии за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, 9 ноября признан судом виновным в содействии терроризму. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание Исмаилову назначено в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — цитирует издание Ирину Жирнову, пресс-секретаря Московского окружного военного суда.

Напомним, что 9 ноября «БелПресса» опубликовала материал о том, что якобы в колонии Исмаилов попытался организовать религиозно-экстремистскую ячейку, и за это его перевели во внутреннюю тюрьму колонии. Позже пресс-служба УФСИН по Белгородской области опровергла эту информацию, а издание обновило заметку, добавив информацию ведомства, что судили бывшего имама за преступление, совершённое им ещё на свободе.