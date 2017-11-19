$ 59,63
 70,36
฿ 459 к
+4 °C
воскресенье, 19 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
https://vk.com/upmind1

Бывшему белгородскому имаму вынесли приговор за призывы к терроризму

По информации СМИ, имам в проповедях призывал к джихаду.

Московский окружной военный суд на выезде приговорил бывшего белгородского имама Файзуллу Исмаилова к 8,5 годам тюрьмы. Его обвиняли в содействии терроризму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд установил, что имам Исмаилов неоднократно в своих проповедях призывал к джихаду и построению исламского халифата. Также он агитировал людей воевать на стороне Исламского государства. В декабре 2012 по январь 2013 года имам склонил одного мужчину к участию в террористической деятельности Северо-Кавказской экстремистской банды, и в в 2013 этот мужчина отправился в Сирию воевать на стороне ИГИЛ (организация запрещена в России — прим. «Ф».), но осознав, что Исмаилов его вынудил поехать обманом, мужчина решил вернуться в Россию.

Сам обвиняемый свою вину не признал, утверждая, что совершал мирные проведи и не пропагандировал войну.

— Физули (Файзулла) Исмаилов, уже осуждённый в мае 2016 года к трём годам колонии за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, 9 ноября признан судом виновным в содействии терроризму. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание Исмаилову назначено в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — цитирует издание Ирину Жирнову, пресс-секретаря Московского окружного военного суда.

Напомним, что 9 ноября «БелПресса» опубликовала материал о том, что якобы в колонии Исмаилов попытался организовать религиозно-экстремистскую ячейку, и за это его перевели во внутреннюю тюрьму колонии. Позже пресс-служба УФСИН по Белгородской области опровергла эту информацию, а издание обновило заметку, добавив информацию ведомства, что судили бывшего имама за преступление, совершённое им ещё на свободе.

Илья Лядвин

Читайте также

#имам
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости