Бывшему белгородскому имаму вынесли приговор за призывы к терроризму

Московский окружной военный суд на выезде приговорил бывшего белгородского имама Файзуллу Исмаилова к 8,5 годам тюрьмы. Его обвиняли в содействии терроризму. Об этом сообщает «Интерфакс».
Суд установил, что имам Исмаилов неоднократно в своих проповедях призывал к джихаду и построению исламского халифата. Также он агитировал людей воевать на стороне Исламского государства. В декабре 2012 по январь 2013 года имам склонил одного мужчину к участию в террористической деятельности Северо-Кавказской экстремистской банды, и в в 2013 этот мужчина отправился в Сирию воевать на стороне ИГИЛ (организация запрещена в России — прим. «Ф».), но осознав, что Исмаилов его вынудил поехать обманом, мужчина решил вернуться в Россию.
Сам обвиняемый свою вину не признал, утверждая, что совершал мирные проведи и не пропагандировал войну.
— Физули (Файзулла) Исмаилов, уже осуждённый в мае 2016 года к трём годам колонии за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, 9 ноября признан судом виновным в содействии терроризму. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание Исмаилову назначено в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — цитирует издание Ирину Жирнову, пресс-секретаря Московского окружного военного суда.
Напомним, что 9 ноября «БелПресса» опубликовала материал о том, что якобы в колонии Исмаилов попытался организовать религиозно-экстремистскую ячейку, и за это его перевели во внутреннюю тюрьму колонии. Позже пресс-служба УФСИН по Белгородской области опровергла эту информацию, а издание обновило заметку, добавив информацию ведомства, что судили бывшего имама за преступление, совершённое им ещё на свободе.
- В декабре 2015 года имама белгородской мечети Файзуллу Исмаилова задержали по подозрению в хранении оружия и взрывчатки. Его взяли под стражу и обвинили в связи с террористами и помощи русским гражданам, вступающим в запрещённую в России организацию «Исламское государство», а также ведении интернет-переписки с членами бандформирований на Украине;
- На суде имам заявил, что все обнаруженные у него боеприпасы и оружие ему якобы подбросили;
- В марта 2016 года Исмаилова осудили за хранение восьми книг, внесённых в федеральный список экстремистских материалов, а в начале мая Октябрьский районный суд признал имама виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества и осудил его к трём годам тюрьмы.