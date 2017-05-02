Во Франции на конкурсе «Нарисуй мне мир» оценили рисунок школьника из Борисовки

Восьмиклассник Максим Лихо из Борисовки вошёл в число 50 победителей международного конкурса «Нарисуй мне мир», который проходил во Франции. Этот конкурс ежегодно проводит французский Club de Chance.
— В наше время в мире постоянно рождаются войны. А тема конкурса — мир, солидарность, человечность — агитирует за мир без войны, призывает людей чувствовать равные права между разными национальностями, культурами, — говорит Максим Лихо.
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По условиям конкурса, жюри выбирало победителей «вслепую»: они не знали конкурсантов и откуда они, но знали их возраст. Главным критерием было не художественное мастерство работ, а их воздействие на окружающих. Это уравнивало шансы любителей с теми школьниками, кто профессионально занимается рисованием. Свои работы прислали дети из России, Армении, Грузии, Китая, Мадагаскара, США, Турции, Эстонии, Украины и других стран.
— В своей работе я показал, что не важно, кто ты, какого цвета [кожи], — важен внутренний мир каждого человека, его индивидуальность. На моём рисунке изображены три национальности — китаец, африканец, индеец, — которые «соединены» в одного человека. Это показывает наше единство. Надпись справа — «Мы едины» на английском языке, вокруг неё много слов на других языках, которые переводятся аналогично. Буква «О» представлена в виде пацифика — международного знака мира без войны, — рассказывает о своей работе Максим.
С полным списком победителей конкурса «Нарисуй мне мир» можно познакомиться тут, а лучшие работы — посмотреть здесь.
Награждение победителей пройдёт в Париже 5 мая, но белгородец не сможет там присутствовать, так как организаторы не оплачивают проезд, а спонсоров семье талантливого школьника найти не удалось.
— К сожалению, поехать в Париж не получилось, так как эта очень дорого. Самим оплатить нереально. Но я спросил у организаторов разрешения записать обращение ко всем участникам и организаторам конкурса. Директор клуба согласилась, — пояснил победитель.
Справка «Фонаря»
14-летний Максим Лихо учится в борисовской школе №2. Помимо победы в международном конкурсе «Нарисуй мне мир», подросток успешно показал себя и в других сферах: он является лауреатом Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие», выиграл конкурс Русского географического общества и получил приглашение на профильную смену в детский центр «Орлёнок», стал призёром Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе учёного», побывал на втором Международном юношеском медиафоруме «Артек» и даже прошёл кастинг на шоу «Голос. Дети» (правда, не дошёл до этапа «слепых прослушиваний»).
Сейчас борисовский школьник является SMM-менеджером сообществ в соцсетях Всероссийского портала «ЮНПРЕСС» и группы белгородского отделения Российского движения школьников во «ВКонтакте», пишет для областного журнала «Большая переменка».