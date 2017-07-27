В Прохоровском районе построят велотрассу по историческим местам и достопримечательностям

Во вторник, 25 июля, в Правительстве области прошла встреча Евгения Савченко с председателем правления «Промсвязьбанка» Дмитрием Ананьевым. На встрече стороны подписали соглашение о сотрудничестве. По словам пресс-службы губернатора, руководитель региона с Дмитрием Ананьевым успели обсудить пять проектов общей стоимостью в 10 миллиардов рублей. Евгений Савченко также назвал самый амбициозный из них — строительство велотрассы по историческим достопримечательностям в Прохоровском районе.
— В Прохоровском районе, к примеру, мы планируем строительство велотрассы по историческим местам протяжённостью 30 километров с возможностью аренды велосипедов и гироскутеров. Чтобы люди приезжали на машинах, оставляли их, а по историческим местам передвигались на экологически чистом транспорте, — цитирует губернатора «БелПресса».