Евгений Савченко попросил депутатов продвигать госуслуги в интернете

Сегодня, 22 декабря, Евгений Савченко выступил на заключительном в 2016 году заседании Белгородской областной думы. В своём обращении глава региона обратил внимание на государственные услуги, которые можно получить через интернет. Губернатор попросил депутатов идти «по пути максимальной прозрачности, открытости и доступности», а также стараться популяризировать портал государственных услуг.
— Люди должны уходить от контакта с представителями власти. Возникают многочисленные проблемы, и не только из-за недобросовестности чиновников, есть какие-то регламентные вещи, которые не исполняются по объективным причинам. Каждый депутат должен знать в своём округе количество зарегистрированных на портале. Давайте возьмём на себя обязательство — не менее двух третей населения должны быть зарегистрированы и пользоваться этим. Это дебюрократизация, доступность госуслуг. Нужно учить людей пользоваться этими возможностями, — цитирует губернатора информационное агентство «Бел.Ру».