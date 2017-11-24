Ведущий телеканала «Домашний» Никита Непряхин научит белгородцев противодействовать манипуляциям*

В Белгороде пройдёт мастер-класс Никиты Непряхина «Как противодействовать манипуляциям», на котором он расскажет, как противодействовать манипуляциям в бизнесе и повседневной жизни. По словам тренера, на разработку тренинга у него ушло пять лет. Он изучил видео-выступлений известных политиков и других медийных персонажей, а также проанализировал уловки и манипуляции в бизнесе и личной сфере.

Фото компании «Ресурс»

Организаторы уверяют, что после мастер-класса его участники легко смогут выявить любую манипуляцию со стороны оппонента, поймут принципы воздействия, научатся противодействовать любым манипуляциям и бесконфликтно ставить на место даже самого ярого манипулятора.

Стандартное обучение с 10:00 до 18:00 вместе с кофе-паузами, сертификатом и раздаточным материал от автора обойдётся в 8 тысяч рублей. VIP-места в первом ряду за столами, с обедом, и рекламой компании для участников мероприятия будут стоить 11 тысяч рублей.



Справка «Фонаря»

Никита Непряхин — писатель, бизнес-тренер, автор программы «Управление делами» на Москва FM, ведущий телеканала «Домашний». В 2013 году он получил звание лучшего бизнес-тренера России по версии премии Trainings, а 2015 году стал лауреатом книжной премии Рунета как автор лучшей бизнес-книги года. Всего бизнес-тренер написал шесть бестселлеров.

За свою карьеру Никита Непряхин провёл более тысячи тренингов, семинаров и мастер-классов по всей стране и в странах ближнего зарубежья. Обучал ведущих политиков и депутатов, а также консультировал топ-менеджеров крупнейших российских и международных компаний по публичным выступлениям.

