В Белгороде ученица Эвелины Хромченко проведёт мастер-класс о модном гардеробе*

В Белгороде 9 декабря в парк-отеле «Европа» пройдёт мастер-класс «Новый взгляд на себя и свой гардероб». Его проведут практикующий стилист, ученица Эвелины Хромченко Дарья Хилько, фитнес-инструктор Юрий Жимов, а также дерматолог и косметолог Екатерина Заика.

Белгородцы узнают о том, что будет модно этой зимой, как одеваться на корпоративы, какие цвета для одежды и аксессуаров выбрать в этом сезоне, а также об актуальных формах и фактурах. Кроме того специалисты расскажут, как претворить в жизнь более 80 зимних трендов. Регистрация начнётся в 12:30, мастер-классы пройдут с 13:05 до 16:30, затем участников будет ждать фуршет и розыгрыш подарков от спонсоров. За билетами можно обратиться к организаторам или по номеру +7 (919) 225-42-10. Подробная информация — в группе во «ВКонтакте».