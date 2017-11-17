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В Белгороде ученица Эвелины Хромченко проведёт мастер-класс о модном гардеробе*

Практикующий стилист Дарья Хилько, фитнес-тренер Юрий Жимов и дерматолог Екатерина Заика приглашают на мастер-класс «Новый взгляд на себя и свой гардероб».

В Белгороде 9 декабря в парк-отеле «Европа» пройдёт мастер-класс «Новый взгляд на себя и свой гардероб». Его проведут практикующий стилист, ученица Эвелины Хромченко Дарья Хилько, фитнес-инструктор Юрий Жимов, а также дерматолог и косметолог Екатерина Заика.

Белгородцы узнают о том, что будет модно этой зимой, как одеваться на корпоративы, какие цвета для одежды и аксессуаров выбрать в этом сезоне, а также об актуальных формах и фактурах. Кроме того специалисты расскажут, как претворить в жизнь более 80 зимних трендов. Регистрация начнётся в 12:30, мастер-классы пройдут с 13:05 до 16:30, затем участников будет ждать фуршет и розыгрыш подарков от спонсоров. За билетами можно обратиться к организаторам или по номеру +7 (919) 225-42-10. Подробная информация — в группе во «ВКонтакте».

Трофим Нарожный

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#Юрий Жимов #мастер-класс #мода
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