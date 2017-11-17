Известные белгородцы будут проводить экскурсии по городу

Белгородский органист Тимур Халиуллин провёл первую экскурсию для белгородцев по центру Белгорода по проекту «Свой взгляд», который запустил Артём Ваганов, руководитель клуба путешествий «Звёздные тропы». Музыкант вместе с псом Вольтом, прогулялся от учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной до Белгородской государственной филармонии и рассказал о памятнике «Гранит науки», храме Архангела Гавриила и Соборной площади.

Фото Артёма Ваганова

В парке Победы участники экскурсии послушали колокольный благовест и «Полонез» Моцарта в исполнении карильониста, а потом сами сыграли на карильоне. В Белгородской филармонии музыкант показал, как выглядит оргáн изнутри, объяснил, как по его трубам движется воздух, и рассказал о регистрах, ножной клавиатуре, электронике в инструменте и профессии органиста.

— У нас органистам очень сложно пробиться, потому что культура орг á на в стране малоразвита. Чтобы стать органистом в России, нужно пройти через много конкурсов. Чтобы учиться на органиста, нужно держать «нос по ветру». После постройки органа в Белгороде, такие музыкальные инструменты стали появляться во многих регионах. Это говорит о том, что органное движение развивается, и оно сейчас популярно, — рассказал Тимур Халиуллин.

Дети узнали от Тимура, когда органистам можно аплодировать, почему они всегда выступают в костюмах и зачем на органе установлено зеркало.

— Если вам нравится более тонкий, острый звук, то покупайте билеты на балкон. А если вам нравится густое, обволакивающее, сочное звучание, то приобретайте билеты на места в зале, — посоветовал участникам экскурсии органист.





Завершилась экскурсия небольшим органным концертом, на котором музыкант исполнил классические произведения, вариации, собственные сочинения и даже «Полёт шмеля» только на ножной клавиатуре. После концерта желающие сами попробовали сыграть на оргáне.

Фото Валерии Солошенко

Следующей участницей проекта «Свой взгляд» станет руководитель студии творчества и йоги «Весы» Татьяна Климачкова. Она проведёт экскурсию 26 ноября.