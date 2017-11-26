В Белгороде до 1 декабря принимают предложения по развитию Центрального парка

В администрации Белгорода прошло первое заседание рабочей группы по вопросам развития Центрального парка культуры и отдыха имени Ленина. Депутаты и активные горожане обсудили дальнейшее развитие парка и решили, что каждый член рабочей группы представит своё видение концепции Центрального парка в письменном виде до 1 декабря.

Также общественники затронули тему строительства на прилегающей к парку территории. Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политики Ольга Медведева отметила, что возведение многоэтажек проходит на земле, не относящейся к территории парка.

— Было необходимо переселить 260 человек из 81 ветхого помещения. 201 человек получил квартиру в новом доме в том же районе по улице Попова, 37г. 21 человек, ранее проживающих в условиях коммунальной квартиры, получил денежную компенсацию. 38 человек, также имевших доли в коммунальных квартирах, улучшили условия проживания и получили отдельные квартиры большей площадью в другом микрорайоне, — рассказала Ольга Медведева.

Напомним, что рабочую группу создали по инициативе мэра Константина Полежаева после обращений жителей Белгорода, которые просили главу города остановить застройку вокруг парка и не расторгать договор аренды с Александром Каракуловым, владельцем парка «Тропикано». В рабочую группу вошли 16 депутатов горсовета от разных политических партий, руководители структурных подразделений администрации города и представители общественности. Всего 25 человек.