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​Белгородский парк Победы пытаются спасти от затопления

В парке устанавливают лучевую дренажную систему, разработанную в БГТУ имени Шухова..

В парке Победы началось строительство лучевой дренажной системы, которая должна спасти парк от затопления. Администрация города собирается потратить на проект 6,5 миллионов рублей. Проект строительства разработан в БГТУ имени Шухова. В декабре 2017 года должны построить колодец и семь дренажных каналов, которые будут собирать грунтовые воды.

Рабочие уже вырыли колодец, установили насосы и начали бурение дренажных скважин.

— Строится колодец четыре местра в диаметре, глубина может доходить до 20 метров. В колодце бурятся скважины, устанавливаются пластиковые фильтры, срок службы которых составляет 50 лет. Они могут осушать территорию в несколько гектаров. Все зависит от глубины. Нам еще предстоит пробурить шесть скважин, благоустроить территорию, и работа будет завершена, — говорит замдиректора организации, которая строит дренажную систему, Игорь Федоренко.

Фото пресс-службы администрации Белгорода

Затопление парка Победы может привести ко многим негативным последствиям.

— Естественно, что древесное растительное сообщество, свойственное полянам и лесам, будет вымирать, и вымирать довольно быстро, оно будет замещаться болотными и околоболотными растениями. На месте луж будет расти рогоз (точнее, он уже растёт), а на чуть более возвышенных участках — ива и ветла. Отчасти выдержат подтопление ели, хотя тоже пострадают. Тополя ближе по свойствам к ивам, они тоже частично вытерпят — те, которые растут подальше от болот. А те, что рядышком с ними, — засохнут. Болотная экосистема совершенно не нужна в городе. Это и различные запахи, и распространение комаров, некоторые виды которых способны переносить опасные заболевания.— цитирует доктора географических наук, завкафедрой географии и геоэкологии БелГУ Андрея Корнилова издание «БелПресса».

Ученые говорят, что грунтовые воды поднимаются из-за осадков, которые не уходят в Везелку из-за неровного ландшафта. Эту проблему и должна решить лучевая дренажная система.

Илья Лядвин

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