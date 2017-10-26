В мэрию Белгорода отправили обращение с просьбой сохранить Центральный парк

Представители региональных отделений политических партий и общественных организаций написали обращение к мэру Белгорода Константину Полежаеву с просьбой остановить застройку Центрального парка и пока не расторгать договор аренды с Александром Каракуловым.

По мнению подписавшихся, Центральный парк Белгорода стал «ареной острых политических баталий» потому, что администрация города не захотела услышать общество и игнорировала позицию граждан, «приняв мнение ангажированных блогеров (возможно, речь идёт об этом посте в FaceBook — прим. „Ф“.) за позицию большинства». Также члены партий и общественные активисты считают, что администрация города пошла на поводу крупных бизнесменов, которые якобы хотят «прибрать к рукам этот „лакомый кусок“ городской земли».

— Им мало того, что они уже забрали у города и граждан, им хочется иметь всё больше и больше, чтобы в итоге диктовать власти свои условия по всем вопросам. Именно так происходит в ситуации с Центральным парком, только так потом будет происходить во всех сферах, связанных с обеспечением нормальной жизни белгородцев [...]. Те, кто вас толкает на такие шаги, останутся в тени, вся ответственность в итоге ляжет только на вас, — говорится в обращении к руководителю администрации Белгорода.

Члены партий и общественные деятели просят законодательно закрепить территорию парка, а также запретить изменять его границы в целях, не связанных с его развитием, не изменять исторический вид парка, создать трёхстороннюю комиссию, куда помимо администрации города и арендатора войдут горожане, которые хотят сохранить парк, а также до принятия конечного решения о судьбе Центрального парка не расторгать договор аренды с Александром Каракуловым, который владеет парком аттракционов.

Обращение подписали представители партий «Гражданская Платформа» «Справедливая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и трёх общественных организаций.

Напомним, что недавно в парке прошла встреча, на которой сотрудники городской администрации рассказали, что есть концепция, по которой парк должен стать местом «тихого отдыха», а реализацией этого будет заниматься новый инвестор, так как с Александром Каракуловым мэрия хочет расторгнуть договор аренды. Подробнее о том, как обсуждали будущее Центрального парка Белгорода, можно почитать здесь.

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