«Вы прекрасно понимаете: есть инвестор». Как горожане и чиновники спорили о будущем центрального парка Белгорода

На встречу пришли чиновники городской администрации, руководители всех «оппозиционных» партий Белгорода, сторонники и противники арендатора части парка, владельца кафе «Тропикано» и аттракционов Александра Каракулова. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев записал главное из выступлений спикеров.

Фото Наталии Чернышовой

В 16:00 Александр Каракулов вышел на улицу Островского и стал всматриваться в проезжающие машины. «Ждёт мэра», — сказал кто-то. В итоге из авто, не доехавшего до Каракулова пару десятков метров, вышли руководитель департамента архитектуры Василий Голиков, главный архитектор Сергей Киселёв и глава комитета имущественных и земельных отношений Виктория Аборнева. Они едва не прошли мимо арендатора, но он всё-таки догнал их и пригласил на выставку.

На стендах под названием «Парк нашей юности» разместили архивные фотографии горожан в парке. Позже предприниматель Михаил Койнов заметит, что парком его юности были «пивнушки вдоль рядов», а не эти милые картинки.





Встреча инициативной группы, сочувствующих, журналистов и чиновников проходила в «Зелёном театре» рядом с «Тропикано». Модераторами были журналист Людмила Фомичёва и руководитель рекламного агентства Евгений Бакало. Они сразу заявили условия, которые вызвали удивление у собравшихся: вопросы к выступающим можно задавать только в письменном виде, а если есть желание высказаться, то надо делать это после выступления. Это неоднократно вызывало неодобрительные возгласы из зала, впрочем, иногда модераторы всё-таки позволяли перейти к живому общению.

Далее «Фонарь» приводит вольную стенограмму выступлений всех участников встречи. Поясним, что это не дословный, но очень близкий пересказ того, что говорили спикеры.

Людмила Фомичёва, журналист «Бизнес-медиа»:

— Я буду говорить о фактах. До 90-х годов парк был любимым местом. Затем аттракционы обветшали, дорожки тоже, ничего не делалось. В 2000 году появился инвестор, и кое-что начало происходить. Позже «Геопарк» арендовал всю территорию парка.

С 2010 власти начали обещать позитивные изменения в парке. Всё это время рядом с мэром Сергеем Боженовым был и Константин Полежаев — нынешний мэр. Вопрос один: что сейчас происходит в парке? Это мы и хотим узнать.

Владимир Тараненко, председатель благотворительного фонда «Река добра»:

— Мы обеспокоены тем, что появились дома, которые находятся очень близко к парку. Есть и другие парки, тихие, с динозаврами, но в городе парк один. Вопрос: внесён ли парк в особую зону, где запрещены любые застройки?

Ольга Димченко, исполнительный директор фонда «Синяя птица»:

— Мои основные воспоминания о детстве в парке — веселье и смех. Мне хочется, чтобы у подопечных нашей организации тоже было такое детство. Хочу, чтобы сохранился парк, в котором можно и повеселиться, и поиграть.

Андрей Свищёв, председатель белгородского отделения партии «Родина»:

— Я выступаю как белгородец. Эти дома (показывает на построенный за «Тропикано» дом на Попова — прим. «Ф».) по нормативам должны быть малоэтажными! Город должен искать в себе силы, чтобы избежать такого строительства. Также обращаю внимание на парковку, которая находится на территории парка. Почему она там?

Василий Голиков, начальник департамента строительства и архитектуры Белгорода:

— Во-первых, хочу поблагодарить инициаторов встречи. Чем больше будет таких встреч, тем больше власть будет слышать мнение горожан.

Строительство вокруг парка ведётся на основании проведённых конкурентных процедур, строго по нормам федерального законодательства. Вокруг парка ветхое жильё, федеральное законодательство прописало механизм по решению этой проблемы. Здесь происходит комплексное развитие района. В том числе — с детским садом на Парковой и детсадом, который будет на Попова (собравшимся стали раздавать пледы — прим. «Ф».).

В 2016 году управлением архитектуры Белгорода разработано видение реновации парка Ленина. Видение разрабатывал Алексей Грудинкин (тогда он работал заместителем руководителя управления — прим. «Ф».).

Согласно этому видению, парк является территорией тихого отдыха. На основании видения было разработано техническое задание, которое включает в себя и инженерное оснащение: вывоз мусора, системы видеонаблюдения, систему отвода ливнёвок, велодорожки, спортзоны, детские зоны. Теперь на основании этого видения будет разработана концепция. Подрядчиком рассматривается конструкторское бюро «Стрелка». Возможно, мы немного преждевременно собрались, так как пока концепции на столе нет.

Но только белгородцы определят, каким быть парку. Я сам отец, и мы с дочкой посещали площадки аттракционов. Важно, чтобы была точка в центре города, куда можно привести ребёнка без машины или общественного транспорта.

Прозвучали вопросы об инвесторе. Вы прекрасно понимаете: есть инвестор. Был перенесён зоопарк, открыт динопарк, откроется «Мастерславль» (всё это объекты, инвестором которых стала группа компаний «Агро-Белогорье», — прим. «Ф».).

Александр Каракулов, арендатор части Центрального парка:

— В 2000 году ЗАО «Выбор» обратилось к Евгению Савченко с просьбой о развитии парка. Губернатор отписал документ Голикову (тогдашнему мэру Белгорода — прим. «Ф».) с формулировкой «заслуживает всяческого одобрения». Голиков передал парк ЗАО «Выбор» в бессрочное пользование.

Тогда износ объектов парка в основном был 100 процентов. Мы сохранили только три аттракциона из всех. Скамейки были вывезены, плитка разбиралась.

Позже у нас осталось шесть гектаров парка. Был разработан проект «Тропопарка». Чтобы полтора года осваивать территорию, два года я ждал согласования и ещё полтора года ждал изменения границ участка. Мне пришлось написать более 50 писем. То есть ушло около трёх лет на бумажные вопросы.

Сейчас в парке лампочки как не горели, так и не горят. Я прохожу вечером по парку и рисую схему того, что не горит, отправляю в Западный округ. Там отвечают, что всё в порядке. Но до сих пор ничего не сделано.

За всё время на парк было затрачено более 300 миллионов рублей собственных средств. 75 процентов твёрдых покрытий в парке уложено за мой счёт. Звучали реплики: скамейки ставишь, чтобы зарабатывать деньги. Безусловно, я должен зарабатывать деньги, чтобы обеспечивать свой коллектив. Я не беру деньги за то, что люди ходят по тротуарам парка.

Я своими руками убираю снег, я сажаю деревья. Я не делаю это у своего дома — у меня нет дома. У меня есть только парк.

Сергей Киселёв, главный архитектор Белгорода:

— Безусловно, то, что сейчас есть в парке, то же самое «Тропикано», будет учитываться при развитии парка. Не придёт экскаватор и не уберёт здесь всё. Вопрос развития парка — это вопрос следующего года, если даже не этого.

Ярослав Сидоров, руководитель белгородского отделения КПРФ:

— Я не верю в продуктивность этой встречи, не верю словам чиновников. Они меняются чаще, чем поезда на станции. Складывается ощущение, что здесь хотят выжить арендатора. Я как депутат знаю, как продавливаются решения. Парк должен принадлежать городу. И всё будет продолжаться таким образом, пока у нас мэр назначаемый, а не избираемый людьми. Спасибо за внимание, не верьте никому.

Василий Голиков (в ответ Сидорову):

— По поводу сменяемости чиновников — в городе есть единая концепция до 2025 года. Это стратегия развития города, которая и реализуется.

Виктория Аборнева, руководитель комитета имущественных и земельных отношений Белгорода:

— В 2013 году территория парка была внесена в реестр природных территорий с особым режимом использования.

Людмила Фомичёва:

— Сколько средств заложено на парк в будущем?

Василий Голиков:

— На 2018 год бюджет Белгорода предусматривает 219 миллионов рублей на благоустройство города. На какой сессии будет рассматриваться вопрос финансирования конкретных объектов — я не знаю.

Татьяна Дубинина, руководитель белгородского отделения ЛДПР:

— Прежде всего, хочу попросить прощения за КПРФ и ЛДПР. Когда в мэрии принималось решение о строительстве дома возле парка, мы воздержались от голосования. Дело в том, что Горожанкина (экс-руководитель управления архитектуры Белгорода — прим. «Ф».) говорила, что это делается на благо горожан, которые живут в ветхом жильё. И что эти люди должны жить здесь, а если мы их переселим в другие районы, то будет большое социальное напряжение. Горожанкина обещала, что всего полметра от парка заберут.

В итоге как только начали переселять людей, к нам пришли десятки людей с письмами, что их переселяют в Восточный [микрорайон]. А вообще в парке должны проходить концерты, кричать дети, он не должен быть парком тихого отдыха. И мы не будем больше голосовать за такие решения, а ЛДПР поддержит жителей Белгорода.

Андрей Маликов, экс-кандидат в мэры Белгорода от «Гражданской платформы»:

Фото Наталии Чернышовой

— (обращаясь к чиновникам — прим. «Ф».) Вы ничего не решаете здесь, вы громоотвод. Здесь спор хозяйствующих субъектов. Есть якорный инвестор, которому этот арендатор мешает. Инвестор хочет зайти сюда.

Как только отберут землю у арендатора, часть земли будет отдана под строительство. Чтобы сохранить парк, нужно создавать движение.

(обращаясь к Каракулову — прим. «Ф».) У вас одна соломинка. Если самостоятельно будете действовать, вас сожрут, а коллективно, с общественностью можно что-то изменить. Но решение уже принято, я так думаю.

Татьяна Дубинина (обращаясь к Маликову):

— А почему политические силы не могут помочь?

Андрей Маликов:

— Каждую политическую силу вызывают на «чай и печеньки». Дорогой чай с печеньками у мэра, ещё дороже у губернатора, а самый дорогой — в АП. Все же знают, как всё это решается, ну.

Сергей Бочарников, руководитель белгородского отделения «Справедливой России»:

— «Справедливая Россия» будет поднимать этот вопрос. Я хочу спросить — какова мотивация застройки парка? Всё больше людей стало посещать парк, но сколько из них может себе позволить в квартиру в домах здесь?

Женщина из зала:

— Город превратили в торговый центр!

Михаил Койнов, предприниматель:

— Вот тут открыли выставку «Парк моей юности». Но на фотографиях не парк моей юности. Я помню пивнушки вдоль рядов. Спасибо вам за них, Александр Николаевич (Каракулову — прим. «Ф».).

Фото Наталии Чернышовой

— У меня вопрос. Вы сказали, что с 2000 года в парк вложено 300 миллионов рублей. Куда эти деньги были вложены? Второй вопрос: я знаю, что у вас большие проблемы с оплатой аренды за землю в парке, идут суды. Не связано ли создание инициативной группы и вся эта встреча именно с этим?

Александр Каракулов:

— Я обслуживал памятник Ленину...

Сергей Хахалев, администратор паблика «Белгород — это интересно»:

— А коммунисты говорили, что они!

Александр Каракулов:

— (продолжая) ...плитка на памятник была привезена лично мной из Харькова, договаривался с таможенниками, вёз керамогранит, когда его ещё не было в городе. Укладывал асфальт, плитку в парке.

По поводу аренды. Возникла спорная ситуация. Я предоставлял графики уплаты задолженности, но понимания не нашёл. Ситуация существует. Скорее всего, в суде мы проиграем. Вопросы оценки кадастровой стоимости в России, к сожалению, как правило решаются в пользу администраций.

Михаил Койнов:

— Было два решения суда в вашу пользу, Александр Николаевич. Зачем вы лукавите?

Наталия Чернышова, главный редактор журнала «Белгородский бизнес-класс» (обращаясь к Каракулову):

— Вы готовы выплатить деньги, если вы проиграете суды?

Александр Каракулов:

— Дело в том, что требования администрации не только в аренде, но и в расторжении договора аренды.

Вера Порхун, руководитель белгородского отделения партии «Зелёные»:

— Давайте посмотрим на деревья. Ведь люди их ломают. Вокруг этого нужно объединяться. Я первая подпишусь под созданием движения.

Виктория Аборнева:

— Давайте я немного поясню по поводу суда. С 2000 года Александр Каракулов платил земельный налог по минимальному платежу. С 2006 года в парке была льготная аренда, под каруселями аренда земли была 400 рублей в год. Позже она выросла до полутора миллиона за парк. Это кадастровая стоимость, одинаковая по всему городу. И суд поддержан закон.

Наталия Чернышова:

— С 2011 года 18 гектаров парка принадлежат городу. Сколько закладывается денег ежегодно на это?

Людмила Русинова, начальник управления по взаимодействию со СМИ Белгорода:

— На содержание парка ежегодно тратится 9 миллионов рублей.

Наталия Чернышова:

— Александр Николаевич, за какую сумму вы готовы обслуживать парк полностью?

Александр Каракулов:

— За половину стоимости: 4,5 миллиона рублей в год.

Алла Орлова, жительница Белгорода:

— Рядом с парком жил мой двоюродный брат. Мы всегда гуляли здесь с детьми, хрумкали яблоки, катались на аттракционах. В парке было здорово. Аттракционы должны остаться здесь. А если выгонят Каракулова, то парк застроят домами.

Татьяна Власова, ещё одна местная жительница:

— Каждую осень мы с Александром Николаевичем сажаем деревья. Я приезжая, каждая инициатива администрации меня пугает. Если мы не «встанем», то как «пипл хавает» обычно, так и мы будем «хавать».

Фото Антона Вергуна

Юрий Осетров (депутат областной думы от «Справедливой России»):

— До встречи я считал, что парк должен быть тихим, но сейчас я решил, что он должен быть громким. «Справедливая Россия» подключается к этому вопросу и будет его поднимать.