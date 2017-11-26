В Белгородской области сотрудница администрации присвоила себе чужую землю

Бывшая сотрудница Марьевского сельского поселения Красногвардейского района осуждена за мошенничество с землей. Весной 2016 года специалист по землеустройству муниципальной собственности подделала документ о выделении ей земельного участка, который раньше принадлежал умершему в 2008 году местному жителю. В Росреестре признали за женщиной право собственности на участок. Преступление вскрылось при ревизии земельных участков. Сумма ущерба составила более 75 тысяч рублей.

В итоге сотрудницу администрации признали виновной по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения». Ей назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.