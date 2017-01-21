​В Красногвардейском районе администрация выплатит полтора миллиона рублей жителям, которых переселила из аварийного жилья

В Красногвардейском районе четыре жителя Бирюча выиграли суд у местной администрации, которая предоставила им некачественное новое жильё. Суд обязал мэрию выплатить истцам 1 миллион 540 тысяч рублей на ремонт квартир.
В 2012 году администрация переселила жителей города из аварийного жилья в дом с новыми квартирами. Однако переехав они обнаружили, что их дом, который по документам соответствовал всем нормам, построен с нарушениями.
— Судебная экспертиза установила, что дом построен с нарушениями: строительным нормам не соответствуют полы в помещениях и отмостка зданий. Помимо того неправильно построены чердак и крыша, что может угрожать жизни и здоровью жильцов. Ремонт, по оценке эксперта, будет стоять 1 миллион 540 тысяч рублей. По решению суда, эту сумму собственникам выплатит администрация района, — сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.