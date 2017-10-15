Белгородский областной суд оставил в силе приговор экс-чиновнику, осуждённому за взятку в 200 тысяч рублей

Белгородский областной суд оставил в силе приговор бывшему начальнику управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района, которого осудили на семь лет исправительной колонии строгого режима за взятку.



Старооскольский суд установил, что 30 июня 2015 года чиновник получил 200 тысяч рублей от двух предпринимателей. Он помог им быстро собрать документы и курировал аренду двух участков под ИЖС в Чернянке.

Мужчина не признал свою вину и сказал, что полицейские его спровоцировали. Суд прослушал аудиозапись разговора, в котором обсуждалась взятка, и отправил чиновника в колонию, дополнительно оштрафовав на 1,2 миллиона рублей. Также чиновник два года не сможет занимать руководящие должности в органах власти.