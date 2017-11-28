Белгородца подозревают в убийстве пожилой женщины топором

30-летнего белгородца будут судить за убийство пожилой жительницы села Дмитриевка Яковлевского района. По информации следователей, пьяный обвиняемый пришёл с топором к дому 70-летней женщины. Он разбил окно и через него попал в дом. Там мужчина несколько раз ударил женщину обухом топора по голове, а потом ножом по шее. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Обвиняемый украл из её дома вещей на сумму 2,3 тысячи рублей, потом ушёл, заперев за собой дверь, чтобы тело нашли значительно позже.

Уголовное дело передали в Белгородский областной суд, где мужчину осудят за убийство и разбой. Ему грозит до пожизненного лишения свободы.