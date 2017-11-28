Белгородская область вошла в пятёрку самых «трезвых» регионов России

Федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК составили национальный рейтинг трезвости, в котором каждому из регионов была присвоена «степень трезвости». Этот показатель составлялся на основе количества людей с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз», преступлений, совершенных пьяными людьми, а также числа умерших от алкоголя.

Самыми трезвыми регионами оказались южные: Чечня, Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкессия. На пятом месте — Белгородская область. За год регион поднялся на три пункта в рейтинге. Несмотря на то, что в Белгородской области выросла смертность от отравлений алкоголем и увеличилось число людей, которым впервые поставили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», регион остаётся первым среди субъектов центрального федерального округа.