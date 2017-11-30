Школьница из Старого Оскола выступит в финале конкурса талантов «Синяя птица»

9-летняя Карина Антипова из детской музыкальной школы № 4 Старого Оскола прошла в финал всероссийского конкурса талантов «Синяя птица». Девочка выступила в образе принцессы и исполнила песню царевны Забавы из совесткого мультфильма «Летучий корабль».

Справка «Фонаря»

С 9-летней Кариной Антиповой занимается педагог Любовь Кристенко. Помимо пения, девочка играет на фортепиано. Карина выступает на большой сцене с 2014 года как сольно, так и в составе фольклорного ансамбля «Забава». Девочка уже не раз побеждала на различных региональных, всероссийских и международных конкурсах. В 2017 году она завоевала Гран-при международного конкурса-фестиваля искусств «Планет-Арт» и регионального фольклорного фестиваля-конкурса «Яблочко от яблони».