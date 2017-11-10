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​Юные белгородские футболисты стали вторыми на соревнованиях в Казани

Ещё в Белгороде завершился всероссийский турнир по мини-футболу «Звёздочки Белогорья» среди девушек.

Команда «Белгородский Юниор» стала второй в финале международного турнира футбольной школы «Юниор» в Казани. В соревнованиях участвовали команды-победительницы из разных федеральных округов — белгородцы в апреле заняли первое место в ЦФО, поэтому именно они и боролись в финале турнира вместе с другими 15-ю командами.

Фото предоставлено Денисом Ломоносовым

В первый игровой день белгородские футболисты сыграли вничью с командами из Ульяновска и Новосибирска и обыграли спортсменов из Челябинска, заняв второе место в подгруппе с пятью очками. В четвертьфинале они встретились с командой из Колпино (Санкт-Петербург). Одолеть соперников удалось только в серии послематчевых пенальти, в которых «Белгородский Юниор» выиграл со счётом 3:2. В полуфинале белгородцы обыграли команду из Санкт-Петербурга — 2:1, но в финале нижегородские спортсмены оказались сильнее — 3:2.

2 ноября завершился первый всероссийский турнир по мини-футболу «Звёздочки Белогорья» среди 12-ти и 14-летних девушек. За кубок боролись 80 девушек из 8 команд.

Белгородские девушки из команды «Белогорье» заняли 3 место, второе место заняли спортсменки из ДЮСШ №1 Астрахани, а кубок соревнований забрали

нижегородские футболистки из команды «Искра».

Организаторы турнира весной 2018 года планируют провести соревнования с белорусскими, эстонскими, литовским и латвийскими командами.

Никита Пармёнов

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