Стать как Юдзуру Ханю. Как восьмилетний белгородец занял второе место на телешоу «Дети на льду. Звёзды-2»

В Белгородском музее связи прошёл показ финала второго сезона шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звёзды-2». Юный фигурист из Белгорода Иван Макиёв занял в нём второе место с номером по сказке Александра Пушкина «О попе и работнике его балде». Заместитель директора Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Алексей Солодовников подарил Ивану фирменный рюкзак «Ростелекома» и удочку, так как помимо фигурного катания мальчик увлекается ловлей рыбы.
— Это действительно большое событие не только для компании «Ростелеком», но и для всей Белгородской области. То, что сделал Иван, — это мегадостижение, которое дорогого стоит. Я пересмотрел все серии этого сезона и переживал за Ваню не только потому, что он представлял Белгородскую область, а ещё и потому, что у меня сына Ваней зовут. Поэтому за эти несколько месяцев Иван стал для меня как родным, и то, что он вытворял на льду, достойно уважения, — сказал Алексей Солодовников.
Редакция «Фонаря» вместе с «Ростелекомом» подарили двум белгородцам билеты на групповое катание на льду. После награждения для юных фигуристов, с которыми занимается Иван, провели экскурсию по музею связи. Детям рассказали о появлении и развитии телефонов, провели викторину на знание истории телефонной связи. За каждый правильный ответ они получали фишки, которые потом можно было обменять на сувениры.
Старший тренер Ивана Ирина Косарева рассказала о подготовке и талантах Ивана, которые помогли ему занять второе место.
— Сколько времени было на подготовку перед каждым выступлением?
— Очень мало. На втором и третьем этапе на подготовку давалось максимум две недели. Надо было поставить программу, отработать её кусочками и целиком. А если ещё и что-то было в руках — сабля или шляпа, — то отработка номера забирала ещё больше сил и времени. Сложно было ещё и потому, что у нас продолжался спортивный сезон, и мы должны были отрабатывать спортивную программу и параллельно готовиться к новым заданиям по проекту.
— Сильно ли увеличилась у него нагрузка после того, как он попал в проект?
— Однозначно нагрузки у него стало больше. Ему приходилось заниматься не только с ребятами из своей группы, но и с другими. Конечно, он уставал, иногда нам приходилось даже заставлять его, но в любом случае он понимал, ради чего это всё, и ему было в радость.
— Что кроме этого помогло ему занять второе место?
— Его природный дар слышать музыку. Мы старались программу поставить так, чтобы он попадал в ритм и слышал музыку, слова и акценты. И у него это получалось. Он вообще очень артистичный, поэтому ещё весной мы сразу сказали, что будем участвовать.
— Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что он занял второе место?
— Если честно, то, что мы попали в финал, — это уже было для нас хорошим результатом. А когда я узнала, что он занял второе место, я обрадовалась до слёз. Это так всё невероятно и трогательно.
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После просмотра финала проекта (посмотреть его можно здесь — прим. «Ф».) для детей приготовили развлекательную программу. Юные фигуристы забивали гвозди замороженными в жидком азоте бананами и ели ледяной попкорн.
Ивану Макиёву шоу тоже понравилось. Он поучаствовал в одном из конкурсов, где девочки разбивали ему о каску замороженные в жидком азоте розы.
— Когда я приехал в Белгород, друзья хорошо меня встретили и поздравили. Готовиться было сложно, но когда я узнал, что получил второе место, я был в восторге. Буду кататься и дальше, чтобы стать таким, как Юдзуру Ханю, — обещает Иван Макиёв.