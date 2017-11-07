Стать как Юдзуру Ханю. Как восьмилетний белгородец занял второе место на телешоу «Дети на льду. Звёзды-2»

В Белгородском музее связи прошёл показ финала второго сезона шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звёзды-2». Юный фигурист из Белгорода Иван Макиёв занял в нём второе место с номером по сказке Александра Пушкина «О попе и работнике его балде». Заместитель директора Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Алексей Солодовников подарил Ивану фирменный рюкзак «Ростелекома» и удочку, так как помимо фигурного катания мальчик увлекается ловлей рыбы.

— Это действительно большое событие не только для компании «Ростелеком», но и для всей Белгородской области. То, что сделал Иван, — это мегадостижение, которое дорогого стоит. Я пересмотрел все серии этого сезона и переживал за Ваню не только потому, что он представлял Белгородскую область, а ещё и потому, что у меня сына Ваней зовут. Поэтому за эти несколько месяцев Иван стал для меня как родным, и то, что он вытворял на льду, достойно уважения, — сказал Алексей Солодовников.

Редакция «Фонаря» вместе с «Ростелекомом» подарили двум белгородцам билеты на групповое катание на льду. После награждения для юных фигуристов, с которыми занимается Иван, провели экскурсию по музею связи. Детям рассказали о появлении и развитии телефонов, провели викторину на знание истории телефонной связи. За каждый правильный ответ они получали фишки, которые потом можно было обменять на сувениры.

Ирина Косарева

Старший тренер Ивана Ирина Косарева рассказала о подготовке и талантах Ивана, которые помогли ему занять второе место.

— Сколько времени было на подготовку перед каждым выступлением?

— Очень мало. На втором и третьем этапе на подготовку давалось максимум две недели. Надо было поставить программу, отработать её кусочками и целиком. А если ещё и что-то было в руках — сабля или шляпа, — то отработка номера забирала ещё больше сил и времени. Сложно было ещё и потому, что у нас продолжался спортивный сезон, и мы должны были отрабатывать спортивную программу и параллельно готовиться к новым заданиям по проекту.

— Сильно ли увеличилась у него нагрузка после того, как он попал в проект?

— Однозначно нагрузки у него стало больше. Ему приходилось заниматься не только с ребятами из своей группы, но и с другими. Конечно, он уставал, иногда нам приходилось даже заставлять его, но в любом случае он понимал, ради чего это всё, и ему было в радость.

— Что кроме этого помогло ему занять второе место?

— Его природный дар слышать музыку. Мы старались программу поставить так, чтобы он попадал в ритм и слышал музыку, слова и акценты. И у него это получалось. Он вообще очень артистичный, поэтому ещё весной мы сразу сказали, что будем участвовать.

— Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что он занял второе место?

— Если честно, то, что мы попали в финал, — это уже было для нас хорошим результатом. А когда я узнала, что он занял второе место, я обрадовалась до слёз. Это так всё невероятно и трогательно.

***

После просмотра финала проекта (посмотреть его можно здесь — прим. «Ф».) для детей приготовили развлекательную программу. Юные фигуристы забивали гвозди замороженными в жидком азоте бананами и ели ледяной попкорн.

Ивану Макиёву шоу тоже понравилось. Он поучаствовал в одном из конкурсов, где девочки разбивали ему о каску замороженные в жидком азоте розы.

— Когда я приехал в Белгород, друзья хорошо меня встретили и поздравили. Готовиться было сложно, но когда я узнал, что получил второе место, я был в восторге. Буду кататься и дальше, чтобы стать таким, как Юдзуру Ханю, — обещает Иван Макиёв.