В Белгороде завершили обустройство первого участка набережной Везёлки

В Белгороде 29 ноября завершили реконструкцию первого участка набережной реки Везёлки, которую обновили по проекту «Формирование комфортной городской среды» Министерства строительства России. Дизайн-проект разработали архитекторы консалтингового бюро «Стрелка», а реализацией занималась компания «Белгородоблпроект».

Фото Константина Полежаева

Изначально проект благоустройства планировали реализовать в несколько этапов. Однако основные работы успели завершить до конца 2017 года. Набережную поделили на несколько тематических блоков. Так, в парке Победы рядом с парком «Котофей» сделали зону семейного отдыха, рядом с белгородским госуниверситетом обустроили участок для студентов, а рядом с музеем-диорамой появилась территория для тихого отдыха.

За десять месяцев работ строители сделали единую сеть пешеходных маршрутов, обустроили набережную деревянными террасами, по которым можно спуститься к воде, а также оборудовали площадки для выгула собак, две детские и одну спортивную площадку, выложили велодорожки, поставили освещение, скамейки, урны, озеленили 57 тысяч квадратных метров.

— Когда мы задумывали строительство набережной, мало кто из горожан верил, что идея получит своё воплощение в реальности. Мы проделали колоссальную работу — нам удалось войти в федеральный проект, благодаря которому получить софинансирование и привлечь к участию в разработке концепции КБ Стрелка. Справились с поставленными задачами и наши строители, благодаря чему уже 5 августа в День города жители Белгорода смогли оценить первые результаты работы, — сказал мэр города Константин Полежаев.

Фото Константина Полежаева

Отметим, что горожане смогут гулять на набережной и зимой. Там появятся катки, ледяные горки и отапливаемые павильоны.