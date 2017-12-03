Белгородцы могут изменить дизайн-проекты разных участков набережной Везёлки

На белгородском Арбате установили стенды с дизайн-проектами благоустройства набережной Везёлки и Северского Донца. Выставку подготовили департамент строительства и архитектуры города и КБ «Стрелка».

В течение недели белгородцы смогут детально изучить концепции разных участков набережной и оставить свои комментарии и замечания. Организаторы подготовили специальные анкеты и повесили ящики для обратной связи с горожанами.

Напомним, что 29 ноября в Белгороде сдали первый готовый участок набережной реки Везёлки. Строители сделали единую сеть пешеходных маршрутов, обустроили набережную деревянными террасами, по которым можно спуститься к воде, а также оборудовали площадки для выгула собак, две детские и одну спортивную площадку, выложили велодорожки, поставили освещение, скамейки, урны, озеленили 57 тысяч квадратных метров. Зимой здесь планируют установить катки, отапливаемые павильоны и ледяные горки.