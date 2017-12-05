Белгородка стала призёром конкурса «Молодой предприниматель России»

Белгородский предприниматель Алеся Краснопёрова стала призёром финального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Она заняла второе место в номинации «Производство года».

Алеся Краснопёрова — директор мини-завода по производству молока торговой марки «Лида». Предприятие открыли в январе 2016 года в селе Фощеватово Волоконовского района. Сейчас мини-завод перерабатывает около тонны молока в сутки. «Лида» производит кефир, молоко, сметану и сливочное масло. В основном, продукцию покупают в Волоконовском и Валуйском районах.

— В моей номинации участвовали 60 предприятий. Специфика бизнеса была абсолютно разной. Я не ожидала, что займу второе место, потому что у многих предприятий большая прибыль, а у меня маленькое производство. Но члены жюри оценили то, что у меня горели глаза. По их мнению, нужно поддерживать тех людей, которые живут своим делом. В свою очередь хочу поблагодарить за поддержку моего проекта фонд «Поколение» Андрея Скоча и молодёжную организацию «Новое поколение», — рассказала Алеся Краснопёрова «Фонарю».

Сейчас предприниматель продвигает свою продукцию в магазины Белгорода. Подробнее узнать о мини-заводе по производству молока «Лида» можно здесь.

Справка «Фонаря»

Конкурс «Молодой предприниматель России» проводится в рамках федерального проекта «Ты —предприниматель». В нём участвуют индивидуальные предприниматели, учредители и соучредители компаний до 30 лет. Конкурс проводится в два этапа: региональный и финальный. В этом году в финал вышли 248 человек из 63 регионов страны. Победители определялись в четырёх номинациях: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года» и «Социальный бизнес года».