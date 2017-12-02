В Белгороде начали принимать заявки на конкурс «Наш Белгород. Наша инициатива»

В Белгороде стартовал конкурс общественных инициатив. Цель мероприятия — поощрить идеи и проекты местных жителей, которые улучшат жизнь города.

Победителей определят по направлениям: благоустройство и ЖКХ, общественный порядок и патриотическое воспитание молодёжи. Также конкурсная комиссия определит двух победителей в номинации «Молодой и активный руководитель ТОС». За победу каждый участник получит по 10 тысяч рублей. Всего планируется наградить 17 разработчиков проектов.

Подать заявки на участие может любой желающий до 11 декабря в управление общественных отношений администрации города. Итоги конкурса подведут в конце этого года.