Белгородские журналисты могут поучаствовать в конкурсе «Бал прессы»

В Воронеже пройдёт конкурс журналистских материалов «Бал прессы». Организаторы продолжают принимать заявки на участие. Больше всего работ в ноябре прислали на аграрную тему. Второе место по количеству работ заняла тема социальной ответственности бизнеса, а третье — публикации о проблемах лёгкой и тяжелой промышленности. Меньше заявок прислали в номинациях финансов и строительства.

— За восемь лет можно проследить одни и те же тенденции в конкурсе. Например, из года в год авторы предпочитают откладывать подачу заявок на последний момент. Со стороны организаторов хотим призвать представителей СМИ и PR-сферы не затягивать сроки. У жюри будет больше времени, чтобы оценить вашу работу. Кроме того, мы будем подводить промежуточные итоги конкурса и поощрять активных участников совместно с нашими партнёрами, – рассказывает руководитель проекта «Бал прессы» Анна Рыжова.

Посетить мастер-классы и уроки «Бала прессы» в феврале смогут все желающие представители медиа из регионов Черноземья, но на торжественную церемонию попадут только участники профессионального конкурса. Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте.



Справка «Фонаря»

«Бал прессы» — это ежегодный конкурс для журналистов и специалистов по связям с общественностью, который проводится Агентством Бизнес Информации для развития деловой журналистики в регионах Черноземья.