Светлана Хоркина прокомментировала решение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом

Белгородская спортсменка Светлана Хоркина считает, что в Олимпийских играх невозможно участвовать под нейтральным флагом. Двухкратную олимпийскую чемпионку цитирует sports.ru.

— Сегодня мне это даже комментировать сложно. Как можно уложить в голове запрет на участие в открытие и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны — большими буквами Россия — есть армия, ядерное оружие и великие люди, — прокомментировала Светлана Хоркина решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов к Олимпийским играм-2018 только под нейтральным флагом.

По словам известной гимнастки, она надеялась на другое решение МОК, так как президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сам был спортсменом и выступал под родным флагом. Светлана Хоркина считает, что Россия уже победила Международный Олимпийский комитет, который «расписался в своей никчёмности».

— Ждём позиции наших чиновников, которые сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они должны сказать стране, как мы дальше будем жить, — резюмировала спортсменка.