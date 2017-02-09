​В Белгороде годовщину сочинской Олимпиады отметят антидопинговой викториной и забегом на 2017 метров

Начальник регионального управления молодёжной политики объяснил цитату, которая вызвала неоднозначную реакцию белгородских пользователей социальных сетей. Начальник управления молодёжной политики Белгородской области Андрей Чесноков прокомментировал «Фонарю» цитату из своего выступления на акции памяти погибших во время теракта в Беслане. Высказывание чиновника, приведённое изданием Go31, вызвало неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей.— Из цитаты, приведённой на сайте Go31.ru, складывается впечатление, что вы имели ввиду, что жизни детей были отданы не зря.— Нет, конечно же. Речь шла не о детях, а о тех людях, которые отдали свои жизни в момент штурма, вынося детей на руках. Это силовики, это родители, это все неравнодушные, кто был там в тот момент.Андрей Чесноков сказал, что его высказывание привели не полностью. — По смыслу моего выступления речь шла о том, что не дети погибли не зря и их жизни были отданы не зря, а именно те люди, которые там были. Тем более ведущие перед этим говорили, сколько человек там погибло, что погибли не только дети, но и силовики, которые принимали участие в этой спецоперации.— Вы говорили, что такие события способствуют формированию солидарного общества, сплочённости перед лицом глобальных угроз. Вы действительно считаете, что подобные события — своеобразный повод извлечь какие-то уроки?— Я в начале своей речи говорил о том, что по всей Белгородской области проходят акции, посвящённые этой дате. И именно эти события способствуют тому, что мы должны стать сильнее и сплочённее в солидарном обществе.Напомним, в четверг, 2 сентября, Go31 опубликовали репортаж с акции. Там приводилось высказывания начальника управления молодёжной политики. — Сегодня мы вместе с вами строим солидарное общество, в котором обязаны поддерживать друг друга, — обратился к присутствующим Чесноков. — И находясь в единении и сплочении, мы подтверждаем тем самым то, что те жизни, которые были отданы, они отданы были не зря. Для того, чтобы жили мы, для того, что бы мы их помнили, для того, чтобы мы говорили будущим поколениям о том, что терроризм — это преступление. Скачать:Выступление Андрея Чеснокова на акции памяти жертв Беслана Встреча завершилась в Белгороде победой подопечных Вадима Хамутцких со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 21:25, 25:21). В субботу, 27 февраля, волейбольный клуб «Белогорье» на домашней площадке принимал сургутскую «Газпром-Югру». Встреча 18-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги закончилась победой хозяев в четырёх партиях.«Белогорье» открыло счёт, заработав подряд два очка. «Югра» тут же отыгралась, а на счёте 6:5 впервые вышла вперёд в партии. На первый технический перерыв с минимальным преимуществом также ушли гости — на подаче ошибся блокирующий белгородской команды Артём Смоляр. Сразу после перерыва гости увеличили преимущество до двух очков, но «львы» не отпустили соперника далеко. Ко второму официальному перерыву с перевесом в один мяч впереди уже «Белогорье» — 16:15. К концовке партии «львы» приходят лидерами, несмотря на то, что после перерыва успевают побыть и догоняющими. При счёте 21:19 главный тренер «Газпрома-Югры» Рафаэль Хабибуллин берёт тайм-аут, после которого гости успешно проводят атаку, но ошибаются на своей подаче. Не помогает им и второй взятый перерыв: после подачи блокирующего Дмитрия Мусэрского и более менее успешного приёма «Югры» доигровщик Сергей Тетюхин в атаке зарабатывает для «Белогорья» брейковое очко. Точку в первом сете ставит всё тот же Мусэрский — эйс на подаче и 25:20.Во второй партии «Белогорье» не только снова первыми зарабатывают очки, но и заставляют взять «Югру» первый тайм-аут при счёте 5:1 в пользу хозяев. К первому техническому перерыву гости успевают отыграть четыре мяча, но лидируют «львы» — 8:5. Ко второму «Белогорье» увеличивает преимущество до пяти очков (16:11), но к концовке сета гости сокращают отставание до двух мячей (22:20). На первом сетболе «Белогорья» Роман Данилов не попадает в площадку на подаче (24:22). Гости отыгрывают и второй сетбол, но после очередного долгого розыгрыша уступают вторую партию — 25:23 в пользу хозяев матча.Третья партия начинается с набора очков гостями, но минимальное преимущество к первому техническому всё же у «Белогорья». Ни одна из команд в третьем сете не может уйти в отрыв, но блок «Югры» работает немного лучше белгородского. При счёте 15:15 Хабибуллин берёт тайм-аут, после которого с подачи Тетюхина гости забивают 16-й мяч и уходят лидерами на второй технический. При счёте 17:19 свой тайм-аут берёт старший тренер «Белогорья» Вадим Хамутцких. Это помогает — «львы» сравнивают счёт (19:19). К концовке белгородцы снова отстают на два очка (21:23), сербский связующий «Газпрома-Югры» Алекса Брджович с подачи зарабатывает сетбол (24:21), а вместе с ним и шансы на четвёртую партию. Хамутцких вынужден взять второй тайм-аут, но он не спасает. Брджович благодаря эйсу выигрывает сет для своей команды — 25:21.В четвёртой партии до второго технического тайм-аута явного лидера не было. Только к концовке сета «Белогорье» смогло заработать преимущество в четыре мяча (21:17), но тут же его потеряло — «Югра» подряд набрала три очка. Артём Смоляр благодаря успешному первому темпу зарабатывает матчбол (24:21), а после подачи Романа Данилова «Белогорье» ставит двойной блок — 25:21. Победа в четырёх партиях — 3:1 (25:20, 25:23, 21:25, 25:21). В первом круге матч с «Газпромом-Югрой» также закончился победой «Белогорья», но в трёх партиях.ВК «Белогорье» зарабатывает очередные три очка (всего 39) и поднимается с четвёртого на третье место в турнирной таблице национального чемпионата. Первыми по-прежнему идут волейболисты казанского «Зенита» (51 очко) — в матче 18-го тура они на домашней площадке обыграли «Локомотив» со счётом 3:0. Московское «Динамо» (41 очко) вернулось на второе место, обыграв сегодня в трёх партиях в гостях «Енисей». «Газпром-Югра» после проигрыша в Белгороде опустилось на четвёртую строчку с 39 очками.Следующая игра в рамках чемпионата России для «Белогорья» пройдёт в субботу, 5 марта. Белгородская команда отправится в Нижний Новгород на матч с местной одноимнной командой, которая сейчас занимает последнее 14-е место в турнирной таблице с шестью очками. Очевидцы засняли человека в костюме супергероя, который ехал на роликах по проспекту Богдана Хмельницкого, зацепившись за кузов автомобиля. В понедельник, 18 июля, в сообществе «Авто Белгород» опубликовали запись, на которой предположительно мужчина в костюме «Человека-паука» едет на роликах, зацепившись зонтом-тростью за кузов машины. Пользователь, выложивший ролик, утверждал, что «супергероя» задержали сотрудники ГИБДД около ТРК «МегаГРИНН». Руководитель отдела пропаганды ГИБДД по Белгородской области Елена Чеченева около шести часов вечера 18 июля заявила «Фонарю», что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании нарушителя. Позднее в комментарии информагентству РИА Новости Чеченева сказала, что ведомство проводит проверку по данному факту. Она также отметила, что, судя по видео, нарушение имело место быть, но какое именно — установят во время проверки. Специальное голосование открыли на сайте областного департамента ЖКХ. На сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области открылось голосование на лучшую управляющую компанию области. Каждый житель региона может поставить положительную или отрицательную оценку своей управляющей компании. Как пояснили в ведомстве, этот рейтинг необходим для улучшения работы УК с населением. На момент публикации из 50 управляющих компаний Белгорода положительные оценки пока получили только две — ООО «Жилищное управление-ЖБК-1» и АНО ЖКХ. Деньги уже получили более 20 тысяч обладателей сертификатов на маткапитал. Пенсионный фонд по Белгородской области напоминает обладателям сертификатов на материнский капитал о возможности получить единовременную выплату в 20 тысяч рублей. Отмечается, что воспользоваться этим правом могут все семьи, которые уже получили сертификат или получат до 31 декабря. Подать документы на выплату родители могут независимо от того, сколько времени прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на получение материнского капитала в любом отделении Пенсионного фонда в регионе.В заявлении на получение единовременной выплаты нужно указать номер СНИЛС, номер и серию сертификата на материнский капитал. Понадобится предъявить документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах счёта, на который будут перечислены деньги.В Пенсионном фонде напоминают, что эти деньги можно использовать на любые нужды семьи. По данным на октябрь 2015 года в ПФР поступило более 23 тысяч заявлений от жителей Белгородской области. Почти 20 тысяч семей уже получили выплаты. О желании администрации избавиться от электротранспорта заявил начальник департамента городского хозяйства Сергей Куликов. Вечером во вторник, 24 января, на сайте администрации Белгорода появилось сообщение с заголовком «В Белгороде не планируют продавать все троллейбусы».— Состояние троллейбусного хозяйства в городах ЦФО, в том числе в Белгороде, действительно оставляет желать лучшего. В троллейбусном парке Белгорода есть машины, которые не выходят на линии из‑за технической неисправности, а средств на их ремонт в настоящее время нет. Поэтому руководством белгородского муниципального транспортного предприятия прорабатывалась возможность реализации таких машин в количестве 10 штук в соседние города. С учётом того, что в Курске эксплуатируются троллейбусы той же марки, что и в Белгороде, рассматривается возможность продажи неисправных машин нашим соседям в целях дальнейшего ремонта или использования на запчасти. Никаких официальных контрактов на эту тему белгородское муниципальное транспортное предприятие с Курском не имеет, – говорится о официальном заявлении пресс-службы мэрии.Первыми о том, что власти Белгорода хотят отказаться от троллейбусов, сообщили на сайте курского Интернет-ТВ в 11:06 24 января. Примерно через час — в 12:34 — на сайте «БелПресса» появился комментарий начальника департамента городского хозяйства Сергея Куликова, в котором он заявил о продаже всех белгородских троллейбусов. — Действительно, мы продаём все 67 троллейбусов. У нас есть дорожная карта по выведению электротранспорта [из системы общес