​В Белгороде годовщину сочинской Олимпиады отметят антидопинговой викториной и забегом на 2017 метров

В субботу, 11 февраля, в Белгороде на ледовой арене «Оранжевый лёд» пройдёт День зимних видов спорта, который посвятили третьей годовщине Олимпиады в Сочи. Праздник начнётся в 13:30 в фойе на втором этаже, а после на льду пройдёт официальная церемония открытия.
— Будет возможность получить автограф от именитых спортсменов Белгородчины, сфотографироваться с факелом олимпийского огня Сочи-2014. У нас в гостях будут такие замечательные факелоносцы, как Анна Лихонина, шестикратный чемпион мира Сергей Меркулин и паралимпиец Юрий Носуленко, который участвовал в Лондонской Паралимпиаде. Также мы проведём забег по шорт-треку на 2017 метров, организуем хоккейный матч и бесплатную дискотеку на льду, — рассказала Наталья Тонких, заместитель руководителя управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода.
Главными участниками праздника станут воспитанники и выпускники единственной в городе спортивной школы по зимним видам спорта. По словам Сергея Потехина, её директора, на сегодняшний день спортивная школа обучает фигурному катанию около 200 детей, а в хоккей в школе играет около 400 детей.
— У нас при школе создана команда МХЛ, в которую попадают лучшие дети с отделения хоккея. Они выступают за хоккейный клуб «Белгород». Мы берём их на полное обеспечение, они получают зарплату, представляют наш город на соревнованиях, — пояснил Сергей Потехин.
Также на празднике все гости смогут поучаствовать в викторине, которую составляли авторы антидопинговых программ. Такие викторины разрабатываются всемирным антидопинговым агентством WADA и применяется по всему миру на крупных международных событиях. Цель акции — привлечь внимание к допингу в спорте и противодействию ему.