В Белгородской области появится региональное отделение Специальной Олимпиады России*

27 ноября в Белгород с рабочим визитом приехала заместитель генерального директора Специальной Олимпиады России Лариса Фадеева. Она посетила вместе с председателем профсоюза «Правда», президентом Федерации адаптивного спорта Сергеем Фуглаевым и директором Центра адаптивного спорта Еленой Стрижаковой Новооскольскую специализированную общеобразовательную школу-интернат, где познакомилась с воспитанниками учреждения, посмотрела школьную инфраструктуру, пообщалась с педагогическим коллективом. В знак благодарности за гостеприимство Федерация адаптивного спорта подарила школе спортивный инвентарь.

Во вторник, 28 ноября состоялся круглый стол по вопросу создания и дальнейшей организации работы белгородского отделения Специальной Олимпиады России. Подробнее о деятельности организации рассказала заместитель генерального директора Лариса Фадеева.

— Мы хотим развивать Специальное олимпийское движение в России и, в том числе, на территории Белгородской области. Я надеюсь, что мы будем иметь поддержку и понимание на уровне администрации региона. Наша организация проводит тренировки и соревнования по различным видам спорта для детей и взрослых с нарушением интеллекта. Раньше эта тема была закрыта. Но мы сделали серьёзный шаг, чтобы эти люди могли свободно заниматься спортом, — рассказала Лариса Фадеева.

Она показала, как работает организация в различных регионах страны.

— Наша стратегическая цель — вовлечь всех без исключения людей, у которых нарушение интеллекта, в спорт. Это глобальная задача. Но мы начинаем не с нуля. В области есть несколько проектов, где участвуют люди с нарушением интеллекта. Это, например, наша спартакиада «Мир равных возможностей». Она существует уже два года. Мы получили недавно грант и обязательно проведем спартакиаду в следующем году, — поделился начальник регионального управления физкультуры и спорта Олег Сердюков.

Он отметил, что для создания и эффективной работы новой организации привлекут департаменты образования, здравоохранения и соцзащиты населения.

На заседании также выбрали главу регионального отделения Специальной Олимпиады России. Им стал председатель профсоюза «Правда», руководитель Федерации адаптивного спорта Белгородской области Сергей Фуглаев.

— В нашей области очень сильная спортивная база, спасибо руководству региона за это, и ей должны иметь возможность пользоваться все без исключения белгородцы. У губернатора Евгения Савченко есть понимание этой проблемы и заинтересованность в решении этого вопроса, и правительство готово поддержать Специальную Олимпиаду России. Будем работать в этом направлении. Для меня это большая честь и ответственность возглавлять региональное отделение. В первую очередь необходимо определить вектор развития отделения Специальной олимпиады на территории региона, проанализировать потенциальную аудиторию - те учреждения, с которыми мы будем сотрудничать. И начинать - впереди много работы, — сказал Сергей Фуглаев.

Справка «Фонаря»

Специальное Олимпийское движение создано в Америке начале 1960-х годов для людей с нарушением интеллекта. Создатели проекта хотели привлечь внимание к проблемам этих людей, бороться с несправедливостью, с которой они сталкиваются. В дальнейшем движение подхватили другие страны. Сейчас ежегодно в мире проводятся несколько международных соревнований для лиц с нарушением интеллекта. В программу включены более 30 видов спорта: хоккей на полу, фигурное катание, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол и другие.

В России организация появилась в 1990 году. В настоящий момент её филиалы есть в 56 регионах страны. В спортивных мероприятиях Специальной Олимпиады России участвуют 120 тысяч атлетов. Они представляют страну, в том числе, и на международных соревнованиях.

Специальная Олимпиада России реализует несколько программ. «Юнифайд» — программа, объединяющая здоровых людей и лиц с нарушением интеллекта. Они вместе играют в командные виды спорта. Проект «Молодой атлет» создан для того, чтобы показать воспитателям детских садов, учителям, родителям, как вызывать у ребенка интерес к спорту и как это правильно сделать. Также специалисты организации разработали паспорт здоровья для детей, желающих заниматься физкультурой. Они проходят определённых врачей, которые дают рекомендации по выбору вида спорта для ребёнка с нарушением интеллекта.



