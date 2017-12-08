Руководитель «Белгородэнерго» получил медаль МЧС России «За содружество во имя спасения»

Заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Сергея Демидова наградили медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» с формулировкой «за грамотно и эффективно выстроенную работу службы энергоснабжения гражданской обороны региона и большой вклад в укрепление сотрудничества». Сама организация также получила почётную грамоту от Совета безопасности Белгородской области и переходящий кубок.

Пресс-служба «Белгородэнерго» сообщает, что секретарь белгородского совбеза Олег Мантулин и начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов высоко оценили подготовку аварийно-восстановительных бригад энергетиков и хорошее взаимодействие групп контроля филиала во время Всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая прошла в октябре.