В Белгородской области хотят построить завод детского питания

В Алексеевском районе Белгородской области планируют построить завод по производству детского питания. Об этом, по данным ИА «Бел.Ру», заявил Сергей Юдин, заместитель председателя комитета областной думы по агропромышленному комплексу и земельным отношениям. Завод предположительно начнут строить во второй половине 2019 года.

Предприятие будет выпускать до тысячи тонн продукта в сутки. По словам Юдина, основным сырьём станет молоко типа А2. Журналисты сообщают, что проект будут реализовывать в течение семи лет.

Справка «Фонаря»

Молоко типа А2 получают с коров с двойным геном бета-казеина А2. Коров, которые дают такое молоко, выводят селекцией. Считается, что молоко типа А2 — более естественно для человека, а коровы, которые дают молоко типа А1, появились из-за природной генетической мутации, которая произошла, когда крупнорогатый скот одомашнивали.