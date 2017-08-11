В Алексеевском районе сотрудницу колледжа осудили за взятку

Завхоза Алексеевского колледжа оштрафовали на 120 тысяч рублей за получение взятки и запретили в течение трёх лет занимать руководящие должности.
Суд установил, что жительница Алексеевки предложила тренеру, которая арендовала спортзал в колледже, продлить договор и арендовать помещение на более выгодных условиях. За это заместитель директора по административно-хозяйственной работе должна была получить от тренера 20 тысяч рублей. Когда женщина взяла деньги, её задержали полицейские, а позже ей предъявили обвинение в получении взятки.