В Белгородской области начали выпускать хинкали из мраморной говядины

В Белгородской области начали выпускать хинкали с мясом молодых мраморных бычков. Помимо мраморной говядины в состав продукта входят специально подобранные специи и мука высшего сорта для теста. Пресс-служба компании «Мираторг» заявляет, что для того, чтобы вывести правильную рецептуру хинкали и добиться идеального соответствия вкуса блюда лучшим традициям грузинской кухни, специалистам пришлось провести множество дегустаций.

— Раньше в хинкали не использовалась мраморная говядина, поскольку в нашей стране просто не было необходимого объёма сырья. Мы берём только мясо молодых мраморных бычков, выращенных на фермах «Мираторга»... Разумеется, для нашего блюда мы взяли только лучшее из национальной грузинской кухни, хотя найти поставщика необходимых специй в нужном объёме было не просто, — сообщают в пресс-службе компании.