В Белгородской области МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице

Пресс-служба главного управления МЧС по Белгородской области сообщает, что в понедельник, 11 декабря, в Белгородской области будет облачно. Возможны дожди с мокрым снегом, туман, налипание мокрого снега и гололедица. Будет дуть сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Ночью будет от двух градусов мороза до трёх градусов тепла, днём температура изменится незначительно.

Спасатели просят белгородцев соблюдать осторожность и обувать малоскользящую обувь.

— Обувь следует подбирать с расчётом на гололедицу. Женщинам стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Наступайте на всю ступню, ноги слегка расслабьте в коленях. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник: небольшими скользящими шажками, — советует пресс-служба ведомства.