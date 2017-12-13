Митрополит Иоанн: «В Белгородской области в 2017 году произошло 211 самоубийств»

Во вторник, 12 декабря, прошло заседание коллегии Белгородской митрополии. На нём обсудили проблемы православного воспитания молодёжи, абортов и суцидов в области, а также влияние разводов на церковь и демографию региона.

По словам митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, в 2016 году жительницы региона сделали 3472 аборта, а в этом году количество абортов сократилось на 317 случаев. Иоанн считает, что показатели абортов всё равно остаются высокими, и церкви нужно продолжить работу через центры семьи и общество «За жизнь».

— Если бы эти дети родились, то мы бы не имели отрицательного баланса в сравнении с умершими за этот период, — пояснил митрополит.

Белгородская митрополия озабочена не только абортами, но и количеством разводов: в 2017 году в Белгородской области в брак вступили больше 10 тысяч белгородцев, а развелись больше 5,5 тысячи.

— Если раньше было 40-50 процентов разводов от общего количества браков, то сейчас мы подбираемся к 60 процентам. И это очень настораживает. Почему у нас устои семьи такие хрупкие? Возьмите опыт, который уже больше десяти лет существует в Грайворонском районе, где есть центр семьи. Когда там подаётся заявление [на заключение брака], с человеком работает и психолог, и священник, и даже юрист, для того, чтобы оказать помощь в создании семьи. В то же время нам необходимо помнить, что стабильной остаётся цифра венчания — примерно 7,2 процента от числа вступивших в брак. Это в три раза меньше, чем цифры в конце 90-х. С одной стороны это показывает, что люди ответственно стали подходить к этой проблеме, а с другой — люди не хотят брать на себя ответственность перед Богом. И тогда получается, что не создаётся семья, не рождаются дети, а если и рождаются, то воспитываются в неполной семье, — рассказывает митрополит.

Всего в этом году белгородцы подали 167 прошений о развенчании, 158 из них удовлетворили. Это 21,8 процентов от числа всех обвенчавшихся людей. Также митрополит затронул тему суицидов в области. В митрополии за десять месяцев насчитали 211 случаев самоубийства.

— Мы работаем с молодёжью, чтобы закрыть сайты, на которых призывают к самоубийству. У нас разработана большая программа с нашими молодыми активистами и добровольцами из «Скорой молодёжной помощи», которые мониторят эти сайты. Их не так просто найти и заблокировать потому, что платформы находятся за рубежом, — говорит митрополит Иоанн.

В 2017 году в митрополию подали 46 прошений об отпевании самоубийц, из них удовлетворили только 23. По мнению митрополита, проблема усугубляется тем, что дети сидят в социальных сетях, где они «упаковываются в социальные контейнеры», которые состоят из ложных понятий.

— Никто порой не понимает, что мирная обстановка в области обеспечивается теми молодыми людьми, которые обучались основам православной культуры, где им преподавали уроки мирного жительства, — сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.