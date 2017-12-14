Белгородцы могут поздравить с Новым годом бездомных из реабилитационного центра «Милосердие»

Активисты «Скорой молодёжной помощи» призывают белгородцев помочь устроить новогодний праздник для жильцов центра «Милосердие». Для этого достаточно даже просто принести еду или необходимые вещи.

В реабилитационном центре «Милосердие» живут люди без дома и семьи. Многие из них тяжело больны или находятся уже в пожилом возрасте. Больше всего постояльцы центра нуждаются в предметах гигиены: зубных щётках и пастах, стиральных порошках, мыле, полотенцах, шампуне, туалетной бумаге, отбеливателях, губках для мытья посуды, чистящих средствах, постельном белье и памперсах для взрослых. К Новому году жителям центра также можно принести мандарины, конфеты, варенье и мёд. Сейчас волонтёры ремонтируют комнаты, поэтому центр принимает любые предметы мебели.