Творящие чудо. Как в Белгороде провели благотворительный бал «Ночь перед Рождеством»

В воскресенье, 10 декабря, в Белгороде прошёл ежегодный новогодний благотворительный бал-маскарад «Ночь перед Рождеством». Его участниками стали около 30 пар, причём наряду со взрослыми показывали своё умение вальсировать и танцевать польку даже школьники.

Перед началом театрализованной постановки в фойе Белгородской филармонии работали «коридоры вдохновения», фотозоны, столы с мастер-классами и фотобудка. На входе участников и гостей встречали живая музыка и фокусник.

— В этом году мы подошли более широко к программам, которые сопутствуют самому балу. Мы постоянно работаем над оформлением и ищем новую тематику, чтобы она максимально помогала окунуться посетителям в эту сказочную атмосферу, — поделился координатор «Нового поколения» Дмитрий Тупейко.

Самое главное на балу молодёжной организации «Новое поколение» — доброе дело. Всех гостей и участников объединяет желание помочь больным детям. Вырученные деньги с продажи билетов и благотворительные взносы пойдут на лечение семилетней Нике Кожевниковой. Девочка с трёх лет занималась художественной гимнастикой, но в декабре 2016 года врачи поставили ей диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

— Мы помогаем детям, а это и есть главное чудо. Часть собранных на балу денег мы передадим на лечение Ники Кожевниковой, а вторая часть пойдёт на закупку подарков для маленьких пациентов детской областной больницы, — пояснил Дмитрий Тупейко.

Сейчас семья Ники поехала в Санкт-Петербург, где девочка проходит очередной курс лечения. Состояние Ники уже улучшается, но пока это недостаточно стабильные улучшения, поэтому помощь требуется постоянно. Главный организатор новогоднего бала-маскарада Мария Потапенко пояснила, что, когда родственники девочки вернутся, им передадут собранную сумму.

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Около 50 новопоколенцев готовились к праздничному событию с 9 утра. Они разгружали декорации и украшения, готовили фуршет, встречали гостей и журналистов, репетировали постановку и придумывали интересные задания для участников и гостей. Темой новогоднего бала в этом году стала повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».

— В прошлый раз мы взяли сюжеты нескольких сказок, а в этом году решили добавить классики. Сценарий я писал неделю, в течение месяца на репетициях мы что-то в него добавляли вместе с ребятами, — рассказал сценарист Станислав Сизиков.

Итоговый сценарий несколько отличается от текста Николая Гоголя. Организаторы убрали и сократили некоторые сцены, которые невозможно было сыграть и показать в помещении, в котором проходил бал. Сценарист добавил также к действующим лицам Деда Мороза и Снегурочку и сократил диалоги персонажей, чтобы больше времени осталось на танцы.

— Такое мероприятие — доброе дело, которое нужно продолжать с таким же успехом. Нужно, чтобы и ребята из других городов брали с нас пример, — добавил Станислав.

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На протяжении месяца 30 пар готовились к балу. Среди них есть и новички, и те, кто уже не первый год в преддверии Нового года охотно присоединяется к проекту «Нового поколения».

Судари и сударыни не только вспоминали и учили танцы, но и больше узнавали о бальном этикете.

— Уже третий год я рассказываю ребятам о том, как себя вести на балах. Наряды кавалеров должны быть одновременно элегантны и строги. Отдельное внимание уделяю мужским перчаткам. А для девушек важно приложить максимум внимания к длине платья и украшениям. Обращаю внимание на дистанцию между партнёрами и парами во время танца, — посоветовала преподаватель этикета Дарья Косова.

Репетиции длились месяц. Танцоров обучали хореографы Павел и Дарья Яновские. На этом балу всего было 14 танцев и танцевальных игр. Пары исполняли фигурный, медленный и испанский вальсы, польку, танго и другие танцы.

Самой юной участницей стала 14-летняя Татьяна Жулина. Несмотря на этот возраст, девушка уже в третий раз участвует в бале-маскараде.

— С каждым годом на балах всё красивее и красивее. Я вижу знакомых, которые тоже участвуют по нескольку раз со мной. А вот мой партнёр на таком мероприятии впервые. Мне нравится то, что организаторы бала делают приятно участникам бала и одновременно помогают детям, — рассказала Татьяна Жулина.

Новичкам тоже бал понравился.

— Я до этого про балы читал только в книжках. Очень волшебное время именно в преддверии бала. В следующем году тоже планирую участвовать, — поделился Егор Шеванов.

После танцевальной программы всех участников и гостей позвали на фуршет. Здесь же назвали имена короля и королевы бала. Ими стали Денис Кушаков и Анна Ахтырцева, которые получили подарки от организаторов и партнёров новогоднего маскарада.