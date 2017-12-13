​Белгородка Евгения Кондратюк получила премию МИРа

В Санкт-Петербурге 8 декабря на VI прошла ежегодная церемония вручения «Премии МИРа 2017». Председатель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, получила награду в номинации «Постоянное движение вперёд». Её фонд уже более 10-ти лет существует за счёт пожертвований, на которые закупают медицинское оборудование, оплачивают лекарства и обследования, а также всесторонне помогают больным раком детям и их родителям.

— Церемония была очень красивой, волнительной. Наши подопечные и сотрудники смотрели ее онлайн и тоже переживали. Для нас это возможность рассказать о себе и своем опыте. Приятно, что Белгород — город добрых людей —и об этом теперь узнают по всей России, — рассказала Евгения корреспонденту «БелНовостей».

В этом году на премии было заявлено восемь номинаций. Лауреатами так же стали: организатор поискового-спасательного движения в Карелии Алексей Глушков в номинации «Доброта как стиль жизни», автор программ о реабилитации детей с проблемами в развитии Ирина Сумарокова из Нижнего Новгорода в номинации «Вопреки», журналист из Саранска Анастасия Видяева в номинации «Позитивный вклад в информационное пространство».

В номинации «Здравая инициатива» премию получила реабилитолог-эрготерапевт Яна Дубровина из Санкт-Петербурга. «Народную премию» получили спортсмены Михаил Асташов и Александра Коляда из города Кисилевск Кемеровской области, за то, что вытащили мужчину из горящего автомобиля. Также премию вручили вручили коллективу «Газпром трансгаз — Санкт-Петербург северное ЛПУМГ» в номинации «Добрый коллектив».