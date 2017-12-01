Белгородцы могут исполнить новогодние желания воспитанников социальных центров

За окном 1 декабря и чувство приближения Нового года с каждым днём всё сильнее. Этот праздник мы всегда ждём с особым трепетом и волнением и, даже когда взрослеем, всё равно продолжаем верить в новогоднее волшебство. А становиться волшебником в этот светлый зимний праздник ещё более приятно.

В Белгороде второй год подряд проходит благотворительная акция «Стань Дедом Морозом», которую организовал межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда».

В рамках акции с 1 до 14 декабря белгородцы могут ощутить себя в роли Деда Мороза и порадовать подарками детей из центра развития и социализации ребёнка «Южный», областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по улице Макаренко и реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в селе Веселая Лопань.

Ребята из белгородских социальных учреждений сделали своими руками новогодние ёлочные игрушки, которые могут украсить вашу ёлку. Дети также написали письма Деду Морозу, в которых они рассказывают о том, как они провели этот год, какие подарки хотели бы получить в Новый год.

Вы можете подарить волшебный новогодний праздник ребенку, для которого тепло и внимание взрослых так важны, и доказать, что чудеса в нашем мире случаются, а желания исполняются. Каждый участник акции получит в подарок ёлочную игрушку, сделанную руками ребенка. Вы также сможете вручить им свои подарки лично на новогоднем утреннике для детей, который пройдет в профсоюзе «Правда» 15 декабря по адресу улица Корочанская 85а. Давайте вместе сделаем так, чтобы в этот Новый год каждый ребенок поверил в чудо и стал немного счастливее!

К акции «Стань Дедом Морозом» уже присоединились члены профсоюза. Принять участие могут как простые люди, так и организации. Подробную информацию можно найти в группе акции во «ВКонтакте» или узнать по телефону 509-121, доб. 4531.