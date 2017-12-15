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пятница, 15 декабря
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Администрация Белгорода рассказала, где можно купить новогодние ёлки

Цена за один метр хвойных — 450 рублей.

Администрация Белгорода рассказала, где можно купить новогодние ёлки

В Белгороде 17 декабря откроются ёлочные базары. Они проработают до 31 декабря. Ёлки для покупателей предоставят питомники из Орловской, Пензенской, Смоленской , Белгородской и Брянской областей. Средняя стоимость за один метр хвойных составит 450 рублей.

Всего в этом году в Белгороде продадут 18 тысяч ёлок. В прошлом году их было больше на две тысячи. Сократить количество продаж решили из-за повышения спроса на искусственные ели. Предпринимателям рекомендовали включить их в свой ассортимент.

Всего в Белгороде обустроят 27 ёлочных базаров.

Где в Белгороде купить новогоднюю ель?

  • улица Белгородского полка, 34;
  • улица Щорса 51, 43 и остановка «Водстрой»;
  • проспект Богдана Хмельницкого, 134-а, 88 и рядом с автовокзалом;
  • Белгородский проспект, 50;
  • улица Королёва, 9-а и 23;
  • улица Костюкова, 69 и 9;
  • улица Мичурина, 41-а;
  • улица Студенческая, 9 и 1-г;
  • улица Попова, 100;
  • улица 60 лет Октября, 1;
  • улица Буденного, 6 и рядом с педколледжем;
  • улица Корочанская, 40-а;
  • улица Макаренко, 6-в;
  • проспект Славы, 123;
  • улица Спортивная, 2-в;
  • улица Чапаева, 1-а;
  • улица Николая Чумичёва, 64-а;
  • Бульвар Юности, 35-б;
  • улица Волчанская — поворот на Дорогобужино.

Текст: Екатерина Лобановская
Фото: Антон Вергун

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#Новый год-2018 #елочные базары #Белгород
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