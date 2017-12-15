Администрация Белгорода рассказала, где можно купить новогодние ёлки

В Белгороде 17 декабря откроются ёлочные базары. Они проработают до 31 декабря. Ёлки для покупателей предоставят питомники из Орловской, Пензенской, Смоленской , Белгородской и Брянской областей. Средняя стоимость за один метр хвойных составит 450 рублей.

Всего в этом году в Белгороде продадут 18 тысяч ёлок. В прошлом году их было больше на две тысячи. Сократить количество продаж решили из-за повышения спроса на искусственные ели. Предпринимателям рекомендовали включить их в свой ассортимент.

Всего в Белгороде обустроят 27 ёлочных базаров.