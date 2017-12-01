Белгородцы могут по телефону поговорить с Дедом Морозом и загадать желание

О чём говорил корреспондент «Фонаря» с Дедом Морозом (если сами решите позвонить и поговорить, то лучше не читайте, так как там спойлеры) Корреспондент «Фонаря» дозвонился до главного волшебника. Во время разговора Дед Мороз приветлив и интересуется, хорошо ли человек вёл себя в этом году, что хочет получить на Новый год, знает ли новогодние стихотворения. В конце беседы главный герой Нового года просит звонящего не хулиганить, чтобы желание обязательно сбылось.