$ 58,58
 69,52
฿ 598 к
+3 °C
пятница, 1 декабря
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
https://vk.com/upmind1

Белгородцы могут по телефону поговорить с Дедом Морозом и загадать желание

Звонки оплачиваются по тарифному плану абонента.

Белгородцы могут по телефону поговорить с Дедом Морозом и загадать желание

Белгородцы смогут позвонить Дедушке Морозу, рассказать стихотворение и загадать желание. Звонки главный волшебник страны принимает по телефону +7 (4722) 20-59-62. Как проверил корреспондент «Фонаря», дополнительная плата за звонок не снимается, но он оплачивается по тарифному плану звонящего.

О чём говорил корреспондент «Фонаря» с Дедом Морозом (если сами решите позвонить и поговорить, то лучше не читайте, так как там спойлеры)

Корреспондент «Фонаря» дозвонился до главного волшебника. Во время разговора Дед Мороз приветлив и интересуется, хорошо ли человек вёл себя в этом году, что хочет получить на Новый год, знает ли новогодние стихотворения. В конце беседы главный герой Нового года просит звонящего не хулиганить, чтобы желание обязательно сбылось.


Как трёхлетний ребёнок звонил белгородскому Деду Морозу

Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Белгороде-2016

Текст: Илья Лядвин
Фото: Антон Вергун

Читайте также

#Новый год-2018 #Дед Мороз #Белгород
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости