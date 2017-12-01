Белгородцы могут по телефону поговорить с Дедом Морозом и загадать желание

Белгородцы смогут позвонить Дедушке Морозу, рассказать стихотворение и загадать желание. Звонки главный волшебник страны принимает по телефону +7 (4722) 20-59-62. Как проверил корреспондент «Фонаря», дополнительная плата за звонок не снимается, но он оплачивается по тарифному плану звонящего.
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О чём говорил корреспондент «Фонаря» с Дедом Морозом (если сами решите позвонить и поговорить, то лучше не читайте, так как там спойлеры)
Корреспондент «Фонаря» дозвонился до главного волшебника. Во время разговора Дед Мороз приветлив и интересуется, хорошо ли человек вёл себя в этом году, что хочет получить на Новый год, знает ли новогодние стихотворения. В конце беседы главный герой Нового года просит звонящего не хулиганить, чтобы желание обязательно сбылось.
Как трёхлетний ребёнок звонил белгородскому Деду Морозу