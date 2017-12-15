В Белгороде задержали вымогателей, которые три дня держали мужчину в плену

Старооскольские сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин, которых подозревают в похищении и вымогательстве. Ещё двое подозреваемых — 38-летний белгородец и 20-летняя жительница Старого Оскола объявлены в розыск.

Потерпевший говорит, что попал в плен к вымогателям в начале декабря, когда его в гости пригласила девушка. После того, как он вышел из такси, на него напали люди в масках, затолкали во внедорожник и увезли в неизвестном направлении. Три дня мужчину держали на даче прикованным наручниками к батарее и избивали. За освобождение вымогатели требовали у него мотоцикл Honda, деньги и ценности на 300 тысяч рублей. После того, как мужчине удалось выбраться, он обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что нападавшие причастны к ещё одному преступлению. Ранее они заставляли 51-летнего белгородца написать долговую расписку на автомобиль стоимостью более миллиона рублей.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до семи лет тюрьмы за вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.