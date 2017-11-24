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Бывший полицейский с друзьями вымогал у жителя Белгородского района 300 тысяч рублей

Октябрьский районный суд признал их виновными и вынес приговор.

В Белгородской области за мошенничество осудили бывшего полицейского и трёх его друзей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2016 года четверо мужчин решили забрать деньги у 23-летнего жителя села Никольское. Они встретили молодого человека около кафе в центре Белгорода, когда тот гулял с подругой. Выдав себя за сотрудников полиции, злоумышленники надели на парня наручники и посадили в автомобиль. Также один из них забрал из паспорта девушки 9,5 тысяч рублей якобы в оперативно-розыскных целях.

Затем мошенники вывезли молодого человека за город в безлюдное место и стали вымогать у него 300 тысяч рублей. Они угрожали ему насилием и распространением позорной для него информации. Потом похитители снизили сумму до 60 тысяч рублей. Вскоре их задержали настоящие полицейские.

Октябрьский районный суд признал всех четверых белгородцев виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Троих также осудили за лишение человека свободы, а бывшего полицейского – за превышение должностных полномочий. Мужчине назначили пять лет колонии общего режима. Его товарищи отправлены в колонии-поселения на срок от двух до 4,5 лет.

Илья Лядвин

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