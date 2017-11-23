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В Белгороде полицейские задержали распространителей наркотиков

Двум из трёх задержанных грозит до пожизненного заключения.

Полицейские вместе с бойцами подразделения «Гром» задержали молодого мужчину и двух женщин, которые в Белгороде раскладывали свёртки с подозрительным веществом по 20 адресам.

При них оказалось 26 свёртков с 24 граммами синтетического наркотика. Выяснилось, что 28-летний мужчина занялся распространением наркотиков ещё в январе 2016 года. Он связывался с поставщиками, получал наркотики и потом расфасовывал их для клиентов. В нужные места свёртки доставляли его знакомые женщины.

За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

Также полицейские нашли в съёмной квартире, где жили мужчина и одна из закладчиц, больше 400 граммов наркотика. Его троица планировала передать клиентам в ближайшие дни. За покушением на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере сожителям грозит до пожизненного лишения свободы. Мужчину и женщину арестовали на время следствия, третью подозреваемую оставили пока под домашним арестом.

Андрей Маслов

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#наркотики #УМВД по Белгороду
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