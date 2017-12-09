Старооскольца освободили из «трудового рабства» на кирпичном заводе в Дагестане

24-летнего старооскольца освободили из так называемого трудового рабства на кирпичном заводе в Дагестане. Об этом со ссылкой на представителей общественного движения «Альтернатива» сообщает паблик «Официальный Старый Оскол».

Молодой мужчина попал в трудовую кабалу, когда искал работу. На вокзале к нему подошёл мужчина и предложил поработать на кирпичном заводе за 15 тысяч рублей в месяц. Житель Старого Оскола согласился и поехал с ним в одно из сёл под Махачкалой. По прибытию старооскольцу сообщили, что он уже должен хозяину завода 20 тысяч рублей «за проезд», и следующие полгода будет их отрабатывать. Потом ему будут платить зарплату — 12 тысяч рублей, десять из которых хозяин забирал за еду и сигареты.



Мужчину освободил координатор общественного движения «Альтернатива» по Дагестану Закир Исмаилов. Он же отправил парня на автобусе в Москву его к родному брату. Староосколец решил остаться в столице с родственником, который ему нашёл работу.

Справка «Фонаря»

Проектом по борьбе с рабством представители волонтёрского движения «Альтернатива» начали заниматься в 2012 году. По информации на сайте организации, за два года её существования активисты освободили из трудового, сексуального и нищего рабства более 200 человек. Последняя новость на сайте «Альтернативы» датирована 2 апреля. Группа организации «ВКонтакте» обновляется более регулярно. Информация об освобождении старооскольца там появилась 27 ноября.