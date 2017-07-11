​В Белгороде профсоюз «Правда» и региональное ГИБДД поздравили белгородцев с Днём семьи

Выставка «За гранью предметности» пройдёт с 24 марта по 23 апреля. В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка «За гранью предметности» запрещённых в СССР художников. Экспозиция пройдёт с 24 марта по 23 апреля. Белгородцам покажут картины и графику художников творческой группы «Новая реальность» и их педагога, теоретика искусства и художника Элия Белютина. Также среди авторов есть: Анатолий Сафохин, Владислав Зубарев, Вера Преображенская, Елена Радкевич, Тамара Тер-Гевондян, Мария Эсмонт и другие.Творчество художников «Новой реальности» исходило из принципов русского авангардного и абстрактного искусства 1920-х годов. В отличии от популярного тогда в СССР соцреализма. Именно работы Белютина, а также картины его сподвижников подверг резкой критике Никита Хрущев во время выставки в Манеже в 1962 году.— Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю как председатель совета министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю!Запретить! Всё запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать! — говорил Хрущёв на выставке. За хранение оружия хозяйке квартиры грозит до четырёх лет тюрьмы. В Строителе Яковлевского района в квартире местной жительницы полицейские нашли винтовку Мосина.Жительница сказала, что оружие принадлежало её квартиранту, который несколько лет назад проживал здесь. Три года винтовка хранилась в шкафу, так как подозреваемая побоялась её выбросить. По заключению специалистов, оружие 1891 года, оборудованное оптическим прицелом, по-прежнему может стрелять. На подозреваемую завели уголовное дело за незаконное хранение оружие, ей грозит до четырёх лет тюрьмы. Алёна Смородина работает в компании «Аэрофлот». В пятницу, 25 ноября, прошёл финал национального конкурса красоты «Топ самых красивых стюардесс России», в котором участвовала Алёна Смородина из Старого Оскола. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру». Девушка, представлявшая компанию «Аэрофлот», стала вице-королевой конкурса. Фото topstewardess.comПобедительницей конкурса признали бортпроводницу Ксению Безруких из компании NordStar, второй вице-мисс — Юлию Ямалову из «Уральских авиалиний».Конкурс проводят в третий раз. Сначала организаторы выбрали из 1,5 тысячи заявок 80 девушек-полуфиналисток, а после экзамена по аварийно-спасательному оборудованию самолета, тестирования по английскому языку и стресс-собеседования 28 финалисток.Спонсор разделаДед Мороз и Снегурочка уже начистили полозья саней, собрали в мешок подарки и приготовились поздравлять самых маленьких жителей Белгорода. Подарите детям настоящую сказку и пригласите волшебного Деда и его очаровательную внучку прямо к себе домой. Звоните скорее и окунитесь в атмосферу настоящего новогоднего волшебства от event-компании «Золотая рыбка»: +7 (920) 551-551-0. В чемпионате можно участвовать индивидуально и в составе школьных команд. Белгородцы могут зарегистрироваться на Пятый всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Интернет-проект рассчитан на школьников. Он должен научить их безопасно и осознано пользоваться интернетом. — Интернет давно уже перестал быть просто компьютерной сетью. Сейчас это особый мир, со своими правилами и законами, со своими угрозами и возможностями. Любой человек, попавший в мир интернета, может не просто пользоваться его сервисами, но и в какой-то степени управлять им. Как именно каждый из нас будет это делать, на что он может влиять, кем он будет в глобальной сети — ответы на все эти вопросы зависят от наших знаний, умений, от нашего желания и целеустремленности, — рассказывает Юлиана Соколенко, заместитель директора внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком», одного из организаторов чемпионата. В соревнованиях школьники будут зарабатывать баллы и получать новые знания в сфере интернет-технологий — всего будет 16 тем и 80 заданий. Например, чтобы получить 200 баллов, надо будет посмотреть презентацию об этапах создания интернет-сайта, а потом проверить свои знания в сборке пазла. 500 баллов дают за победу над интернет-пиратами в игре «Морской бой».Играть можно лично и в составе школьных команд, которые поборются за ценные призы во всероссийском рейтинге школ. В субботу, 2 июля, в мастерской театра «Спичка» прошла читка пьесы «Телефонные разговоры» питерского драматурга Алексея Чернеевского. Автор сам стал зрителем и участником постановки, а после неё рассказал о жанре читки, о своей работе и творчестве, о публике, о своих планах на Белгород, классике и новых форматах. Алексей Чернеевский, фото Романа Романенко«Телефонные разговоры» — это четыре диалога, вернее, разговора по телефону между двумя людьми, которые не знают друг друга, а может быть, знают слишком хорошо. В «Телефонных разговорах» собеседником на другом конце провода может оказаться кто угодно, а иногда даже и ты сам. На читке, как и в пьесе, актёры не знали, с кем будут вести разговор. На входе в мастерскую театра режиссёр «Спички» Оксана Половинкина всем гостям предлагала вымышленные телефонные номера, которые потом называли актёры, пытаясь «дозвониться» до случайного собеседника.Но не только зрители стали участниками читки, но и сам драматург и автор пьесы Алексей Чернеевский. Он вместе с актёром театра «Спички» прочёл четвёртый диалог «Разговор с самим собой», а после этого пообщался с корреспондентом «Фонаря» и в первую очередь поинтересовался:— Как это выглядело? — Немного странно и непривычно, как будто подслушиваешь, — признаюсь я.— Читка — это тоже определённый жанр, сценический, некая проверка пьесы, её первая проработка, первичная — как это звучит. Потому что бумага — это одно, а на сцене — это уже другое. Читка идёт с минимальной подготовкой, актёры читают текст несколько раз, практически без репетиций. Иногда с небольшими репетициями. — То есть читка — это репетиция со зрителями?— Да, это проба пьесы. Готовая пьеса, она изучается.— Это обычная практика?— Это очень распространённая практика, да. Единственное, что это, скорее, закрытые такие показы, для своих, бесплатные. Это для любительских театров весьма распространённый формат.— Вы довольны сегодняшней читкой?— Ну очень, да. Особенно когда народ смеялся. Не всё идеально, конечно, но я рад, что пришло много народа, это действительно много. Это было очень приятно и неожиданно. Это было здорово.— А вы знали, что будут вызывать людей из зала?— Узнал я об этом только здесь. Мне понравилось, когда ребята читали, у меня было впечатление, как будто «подсадные утки». Но этого никто не узнает. Но здорово. Я очень благодарен девушке и парню, которые это читали. Мне понравилось, как они читали, это было здорово. — А вы с этим театром сотрудничали? Как вы вообще оказались в Белгороде? — Меня пригласила режиссёр Оксана Половинкина. И они уже ставили, то есть читка уже была. И как-то я проезжал мимо, она меня пригласила. Почему бы и нет. Я доволен, кстати.— Как отразилась на вашем творчестве ваша работа?— На самом деле мне помог опыт работы психологом на телефоне доверия. Работал я с 2001 года. Практикующий психолог. Кстати, во вторник я отработал последний день, из-за кризиса закрыли. Это всё телефонные разговоры. Два человека друг друга не видят, не знают. Но между ними очень сильно напряжение —то, что чувствует психолог на телефоне доверия. Ты пытаешься человеку помочь, а он где-то далеко. Контакт, близость. А потом контакт разрывается навсегда. Примерно об этом.Работа на телефоне доверия не может не отразиться. Это особый мир. У меня несколько противоположные профессии. Преподавание философии, чем я занимался семь лет. Параллельно учился на телефоне доверия работать. Это чем-то противоположно. Одно дело — ты там студенту внушаешь мысль, проясняешь мысль, а другое дело, когда ты должен быть чистым отражением и ты должен слушать. И тебя как бы и нет. И это именно прямо противоположно. Было довольно тяжело. Психологом было работать тяжело, но вроде научился отражать. А пьеса — это прямой результат работы. Мои чувства, которые я выразил в тексте.Алексей Чернеевский (справа) во время читки своей пьесы, фото Романа РоманенкоНа телефоне доверия есть чёткое правило: консультант не должен встречаться с клиентом ни при каких обстоятельствах. Более того, работают чаще под псевдонимами. То, что я и передал в пьесе, — своё собственное ощущение, что человек по-настоящему близок тебе, ты пытаешься помочь ему, душу раскрываешь. И всё. Раз и навсегда. Я никогда не могу знать, что потом.— «Телефонные разговоры» — это не конкретные случаи?— Нет. Здесь нет конкретных случаев. Это выдумки. Понятно, это всё нереально. Ничего такого не было и близко. Это всё исключительно авторский вымысел.— Отличается провинциальный театр, публика от столичных?— Хорошая у вас публика. Мне кажется, публика не делится. Это как национальность. Нет никаких нюансов. Либо неудачная публика, либо удачный коллектив. Сегодня он был очень удачный. Значит, я могу оценить публику в Белгороде по данному случаю — она прекрасна. Публика — это внимательные глаза и уши. — А актёры?— Актёры молодцы, критику я не могу сейчас говорить. На самом деле было приятное удивление, ожидал меньшего.— А ещё с кем-то из театралов вы общались в Белгороде?— Нет, только здесь (в театре «Спичка» — прим. ред.). Я впервые в Белгороде. — И какие впечатления от города?— Да шикарные. Я люблю этот город. Здесь своя аура. Здесь что-то особенное есть. Белгород — это что-то особенное. Это очень интересно.— Есть в планах вернуться?— Я уже тут приглядываюсь — может, работу в белгородском университете подыскать. Я преподаватель, и я, кстати, с удовольствием бы здесь завис лет так на 10–15. — Может быть, вы что-то хотите сказать людям как драматург, о чём они не догадываются? — Культура спасает людей. Если надо спасать. Если человека не надо спасать, значит, с ним всё хорошо. Культура — это свет какой-то. Я очень рад, что люди собираются, смотрят любые пьесы, классику. Кстати, в Петербурге популярна классика. Там ставят классику, и народ ходит. У меня жанр не совсем классический, но всё равно я выдерживал классический тон. Театр — это театр. И я бы хотел пожелать сохранять интерес к классике. Новое на пустом месте бессмысленно, новое должно прожить классику, и тогда оно имеет ценность. Американец нокаутир