​В Белгороде профсоюз «Правда» и региональное ГИБДД поздравили белгородцев с Днём семьи

В субботу, 8 июля профсоюз «Правда» вместе с сотрудниками регионального ГИБДД провели праздничную акцию на парковке белгородского зоопарка. Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности.
— Сегодня же у нас большой, добрый и светлый праздник — День семьи, любви и верности. Это три кита, на которых держится мир, ради этого стоит жить. В этот день мы решили провести масштабную акцию, направленную на позитивное настроение наших дорогих и уважаемых водителей и членов их семей. В рамках программы «Правда — Детям» мы в школах совместно с ОГИБДД Белгорода в течение года проводим уроки по изучению ПДД, открываем стенды с безопасным маршрутом. Конечно же, мы проводим информационную работу с родителями. Только лишь совместными усилиями мы можем добиться положительного эффекта, — сказал Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».
Во время акции сотрудники ГИБДД останавливали машины, в которых находились дети. Инспекторы проверяли наличие в машине детских кресел и ремней безопасности. Если ребёнок сидел в машине по всем правилам дорожного движения, то члены профсоюза дарили родителям коробку пирожных. Практически все водители соблюдали правила перевозки детей в автомобиле, за что и получали подарки от профсоюза.
— Эта акция проводится впервые, таким образом, мы стимулируем водителей использовать детские удерживающие устройства, чтобы уменьшить количество травм среди детей на дорогах. И водителям тоже приятно, что в такой праздник их поощряют сладкими подарками, — говорит Эмилия Статинова, инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по Белгороду.
Работа по уменьшению детского травматизма ведётся планомерно в течение по проекту «Правда — Детям». Белгородские школы с марта оснащают стендами «Безопасный маршрут „Дом-школа-дом“». Таких стендов установлено уже 12, а всего в 2017 году в образовательных учреждениях планируется поставить 33 стенда.
Напомним, что ранее в честь Дня семьи сотрудники «Правды» поздравили многодетные семья, которые состоят в профсоюзе. В офисе профсоюза для детей подготовили развлекательную программу, а родителям вручили благодарственные письма.