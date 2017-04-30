Парад ВПК, юнармейцев и кадетов в Белгороде к 72-й годовщине Победы

В субботу, 29 апреля, в Белгороде на Соборной площади прошёл парад военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и кадетских классов. Его принимал генерал-майор запаса Анатолий Варакута, а командовал парадом подполковник Олег Шупов.
Первым по центральной площади областного центра прошли кадеты из средней школы № 3 Алексеевки, а замыкали шествие курсанты центра «Тайфун» средней школы № 2 Строителя. В пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области отмечают, что этот отряд является лауреатом областной премии Героя Советского Союза генерала армии Николая Ватутина, пятикратным чемпионом области по многоборью, лауреатом Всероссийского конкурса «Растим патриотов России».
Кадеты, участники ВПК и юнармейцы возложили цветы к «Вечному огню» и поучаствовали в конкурсе смотра строя и песни.