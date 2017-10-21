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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

​Белгородский динопарк. Осень-2017

Фотограф «Фонаря» сходил в белгородский динопарк и принёс оттуда фоторепортаж.

Напомним, что уже 1 ноября парк закроется на зиму, и попасть туда можно будет только в апреле. Если хотели погулять по динопарку и посмотреть на 88 статичных и роботизированных динозавров, самое время это сделать.

— Роботизированные динозавры максимально приближены к своим историческим прототипам. Кожу древних ящеров имитирует специальный силиконовый материал. Их движения абсолютно бесшумны и естественны, — рассказывает пресс-служба «Агро-Белогорья».

Как это выглядит на деле — смотрите в нашем видео.


Ещё можно самому поуправлять динозавром. А чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете древних ящеров, проходите наш тест.


Фото: Антон Вергун

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#динопарк #Белгород
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