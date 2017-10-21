​Белгородский динопарк. Осень-2017

Напомним, что уже 1 ноября парк закроется на зиму, и попасть туда можно будет только в апреле. Если хотели погулять по динопарку и посмотреть на 88 статичных и роботизированных динозавров, самое время это сделать.



— Роботизированные динозавры максимально приближены к своим историческим прототипам. Кожу древних ящеров имитирует специальный силиконовый материал. Их движения абсолютно бесшумны и естественны, — рассказывает пресс-служба «Агро-Белогорья».

Как это выглядит на деле — смотрите в нашем видео.





Ещё можно самому поуправлять динозавром. А чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете древних ящеров, проходите наш тест.



