В белгородской Сосновке провели туристическую игру «Искатели»

В Сосновке организовали туристическую игру «Искатели». Её участники искали тайники, преодолевали препятствия, отвечали на вопросы, учились ориентироваться по компасу и стрелять из лука. Цель игры — сплотить людей, поднять настроение и познакомить единомышленников. Подобные туристические квесты организует белгородец Артём Ваганов, который руководит клубом «Звёздные тропы».

— Такие мероприятия мы стараемся организовывать почаще. Мне нравится этим заниматься. Главное — желание радовать людей, — говорит Артём Ваганов.

В воскресенье, 12 ноября, клуб «Звёздные тропы» организует прогулку по городу с известным белгородским органистом Тимуром Халиуллиным. Музыкант проведёт экскурсию по филармонии и центру Белгорода, сыграет на карильоне, покажет, что находится внутри оргáна и исполнит на нём несколько композиций. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.