$ 59,28
 68,98
฿ 368 к
+5 °C
воскресенье, 12 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

В белгородской Сосновке провели туристическую игру «Искатели»

Задания и маршрут продумывал белгородец Артём Ваганов.

В Сосновке организовали туристическую игру «Искатели». Её участники искали тайники, преодолевали препятствия, отвечали на вопросы, учились ориентироваться по компасу и стрелять из лука. Цель игры — сплотить людей, поднять настроение и познакомить единомышленников. Подобные туристические квесты организует белгородец Артём Ваганов, который руководит клубом «Звёздные тропы».

— Такие мероприятия мы стараемся организовывать почаще. Мне нравится этим заниматься. Главное — желание радовать людей, — говорит Артём Ваганов.

В воскресенье, 12 ноября, клуб «Звёздные тропы» организует прогулку по городу с известным белгородским органистом Тимуром Халиуллиным. Музыкант проведёт экскурсию по филармонии и центру Белгорода, сыграет на карильоне, покажет, что находится внутри оргáна и исполнит на нём несколько композиций. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

Фото: Валерия Солошенко

Читайте также

#квесты #Белгород
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости