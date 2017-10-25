В Общественной палате России покажут белгородский фотопроект «Моя мама самая красивая» . Выставка белгородского фотографа Аллы Григорьевой, журналиста Марии Литвиновой и фонда «Святое Белогорье против детского рака» проработает две недели.

Проект рассказывает о социальной и психологической реабилитации детей с онкозаболеваниями и их родителей. Через фотографии и рассказы детей о своих мамах, авторы хотели показать, что можно любить и радоваться жизни вопреки болезни.

На конгресс приехало больше 400 участников со всей страны. Главной темой их выступлений стала помощь онкологическим больным в России и развитие Национальной онкологической стратегии. Директор фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк выступит перед участниками конференции с докладом о проблемах оказания паллиативной помощи.

— Участники конгресса изучают выставку, которую разместили в зале собрания, разбирают брошюры фотопроекта, эмоционально обсуждают высказывания детей и фотографии, — рассказала сетевому изданию Go31 заместитель директора фонда «Святое Белогорье против детского рака» Ирина Авдеева .

Белгородцы могли увидеть выставку в марте 2017 года в онкологиеском отделении детской областной больницы и филармонии. В мае на фестивале «Мир равных возможностей» сайт фотопроекта признали лучшим ресурсом, посвящённым реабилитации детей с инвалидностью.



